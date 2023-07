Embora tenha oficializado a contratação de Bruno Lage, o Botafogo ainda não contará com o treinador na beira do gramado. O português ainda aguarda o seu visto de trabalho no Brasil e a inclusão de seu nome no BID da CBF. Cláudio Caçapa segue no comando da equipe e, além de ter a missão de fazer "o período de transição" para o novo comandante, busca estender uma invencibilidade que dura cinco jogos no Brasileirão.