A torcida do Botafogo comparecerá em peso no confronto com o RB Bragantino, em jogo válido pela décima-quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Em parcial divulgada nesta sexta-feira (14), o líder da competição nacional apontou que, até o momento, 32 mil alvinegros adquiriram seus ingressos no duelo no Nilton Santos.