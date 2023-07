- Não é segredo para ninguém que gosto do estilo europeu, português, atacando em progressão, no futuro quero que esse seja o estilo do Botafogo. Essa não é uma situação usual. Temos de substituir alguém muito bom, de maneira muito mágica, para manter o Botafogo no momento onde está. Tive uma decisão de tomar antes de trazer um treinador interino. Mais do que de se tornar uma busca por Libertadores, se tornou uma competição de caça ao título. - e emendou: