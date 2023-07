- A linha de treino está maravilhosa, vai ser uma linha popular. Quando precificamos nossos produtos, temos algumas dificuldades ali. Não podemos colocar nossa camisa de jogo em um preço muito barato, muito abaixo do mercado, porque acabamos desvalorizando a Reebok, que é uma marca premium e não pode ter um preço mais barato que as outras marcas premium. Nossa camisa vai vir a um preço alinhado com a dos demais clubes. Mas para atender a classe mais humilde, temos uma linha de treino maravilhosa, que são as minhas preferidas