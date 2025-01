Neste sábado (11), o Botafogo enfrentará o Maricá em sua primeira partida no Campeonato Carioca, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Com a disputa da Copa Intercontinental, ao final de dezembro, o elenco principal do Glorioso se apresenta apenas no dia 14 de janeiro, depois do início da competição. Sendo assim, a equipe que vai a campo neste final de semana será composto por jogadores do sub-20 e atletas que estão retornando de empréstimo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Matheus Nascimento em ação pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Confira abaixo a provável escalação do Glorioso em sua estreia pelo Campeonato Carioca:

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo x Maricá - Campeonato Carioca

1ª RODADA - Taça Guanabara

🗓️ Data e horário: sábado, 11 de janeiro de 2025, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO (Técnico: Carlos Leiria)

Raul, Vitor Marinho, Gabriel Justino, Serafim, Lucyo; Kauê, Patrick de Paula, Newton, Matheus Nascimento; Carlos Alberto e Adamo

continua após a publicidade

Jeffinho apesar de estar treinando, não foi relacionado.

MARICÁ (Técnico: Reinaldo)

Dida, Clayton, Mizael Monteiro, Ramon Batista, Rafael Carioca; Lucas Zen, Muniz, Emanuel, Johan Mina; Kevin Mercado e Felipe Resende

➡️ Carioca 2025: Maricá aposta em fazer história no duelo com o Botafogo