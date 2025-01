Carioca 2025: Maricá aposta em fazer história no duelo com o Botafogo

O primeiro jogo oficial desta temporada será marcado pelo duelo entre o campeão continental e o estreante da elite do Campeonato Carioca 2025. O Botafogo recebe o Maricá, sábado (11), a partir das 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela primeira rodada do Estadual.

Apesar do favoritismo ficar com os donos da casa, o Maricá aposta na boa fase para bater de frente com o campeão nacional. Um ponto favorável para os estreantes é que irá enfrentar um time secundário do Glorioso na tarde de sábado. Por conta da disputa da Copa Intercontinental, a equipe principal só retorna de férias no dia 14 de janeiro, depois do início da competição.

Assim, o time que irá a campo será formado por jogadores da base alvinegra junto com atletas que estão retornando de empréstimo.

Na estreia no Carioca 2025, Maricá defende invencibilidade

Por outro lado, o Tsunami Metropolitano promete ir com força máxima para manter uma invencibilidade de 13 jogos oficiais.

O ano de 2024 não foi especial apenas para o clube de General Severiano. O Maricá conquistou o título da Série A2 do Rio de Janeiro e, pela primeira vez, grantiu a vaga na elite do futebol carioca.

Além disso, também ergueu a taça da Copa Rio em 2024, conquistando vaga para a Série D do Brasileirão. Somando as duas competições, o Tsunami fez 23 jogos na última temporada, com 13 vitórias e dois títulos conquistados.

A equipe estreante é comandada por Reinaldo, ex-atacante com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Flamengo, São Paulo, PSG e o próprio Botafogo. Para reforçar o time para 2025, o clube apresentou o meia Bruninho, vindo do Audax Rio; o lateral-esquerdo Marcelinho, ex-Olaria-RJ; e o atacante Jefferson da Silva, ex-Jorge Wilstermann, da Bolívia, e que passou a ser chamado de Jefferson Tavares. Além dos três reforços, o Maricá confirmou a renovação de contratos do lateral-direito Almir e do meio-campista Vinícius, considerados peças importantes nas recentes conquistas.

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo x Maricá - Campeonato Carioca

1ª RODADA - Taça Guanabara

🗓️ Data e horário: sábado, 11 de janeiro de 2025, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO (Técnico: Carlos Leiria)

Raul, Vitor Marinho, Gabriel Justino, Serafim e Lucyo; Kauê, Patrick de Paula, Newton e Matheus Nascimento; Carlos Alberto e Adamo.

MARICÁ (Técnico: Reinaldo)

Dida, Clayton, Mizael Monteiro, Ramon Batista e Rafael Carioca; Lucas Zen, Muniz, Emanuel e Johan Mina; Kevin Mercado e Felipe Resende.

