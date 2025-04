Botafogo volta à Bragança após ano mágico e com tabu a favor

Motivado após duas vitórias, contra Juventude e Carabobo (VEN), o Botafogo volta a campo neste sábado (12) pela terceira rodada do Brasileirão contra o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O estádio foi palco marcante na vitoriosa campanha de 2024, com duas grandes atuações, e tem colocado medo no Alvinegro.

Na temporada passada, foi contra o Massa Bruta, fora de casa, que o Botafogo teve o seu primeiro grande desafio na luta pelo título da Libertadores. Na segunda fase de prévia, antes da formação dos grupos, o Glorioso venceu no Nilton Santos por 2 a 1 e segurou empate por 1 a 1 no Nabizão, com gol de Júnior Santos - no duelo, Damián Suárez, lateral-direito ex-jogador do Glorioso, foi expulso aos cinco minutos da segunda etapa, quando estava empatado por 0 a 0.

Já na campanha do tricampeonato brasileiro, pelo segundo turno do Brasileirão passado, o Botafogo chegava da goleada por 5 a 0 sobre o Peñarol na semifinal da Libertadores, encaminhando vaga na final, mas precisava dar sinais na competição nacional. Uma rodada antes, recebeu o Juventude com mais de 60 mil torcedores no Maracanã e levou o empate ao 49 do segundo tempo após abrir o placar aos 46, com Tiquinho Soares.

Em Bragança Paulista, jogo de extrema superioridade do Alvinegro comandado por Artur Jorge e que só foi resolvido aos 41 minutos do segundo tempo com gol de Gregore. Os resultados da rodada ajudaram, e o Botafogo abriu três pontos de vantagem em relação ao vice-líder Palmeiras.

Agora com Renato Paiva à beira do gramado, o Glorioso vai em busca de mais um salto neste início de Brasileirão. Se o trabalho ainda carece de encaixe em meio à mudança de padrão, um resultado positivo dá mais segurança para os processos sob o comando do técnico português.

Histórico a favor

Desde o novo projeto de investimento do clube de Bragança Paulista, em 2019. o Botafogo não foi derrotado no Nabi Abi Chedid. São dois empates (2020 e 2023) e duas vitórias (2022 e 2024) neste período. O último revés aconteceu na Série B de 2015 pelo placar de 1 a 0.