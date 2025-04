Botafogo trabalha por CND’s para reforma da sede do Mourisco

O Botafogo Social e Olímpico, gestão de General Severiano separada da SAF de John Textor, tem vivido momentos de reorganização e foco em promessas de campanha do presidente eleito João Paulo Magalhães, candidato indicado e apoiado pelo ex-mandatário Durcesio Mello. O que tem demandado muito trabalho é o projeto do Mourisco Mar, histórica sede de esportes aquáticos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Com a piscina olímpica desativada há cerca de seis anos, o espaço, considerado como uma das principais vistas da cidade, vinha recebendo apenas eventos aos fins de semana. O projeto para reforma e revitalização foi avaliado inicialmente em cerca de R$ 14 milhões, e a diretoria busca recuperar as Certidões Negativas de Débito (CND) como um dos braços.

Este valor, no entanto, foi estipulado em um estudo mais complexo feito pela diretoria anterior. A atual contratou um grupo especializado para custear e tentar, conforme a demanda do local, reduzir os gastos. A certeza é: sem as CND's, isso deve demorar mais tempo.

continua após a publicidade

Piscina do Mourisco está desativada desde 2019 (Foto: Divulgação/Botafogo)

Botafogo x Ceará pelo Brasileirão deve ser disputado em Cariacica (ES)

O Botafogo tem um impasse no momento para isso sair do papel e clarear as coisas em General Severiano. Conforme apurou o Lance!, uma das documentações depende do fim do parcelamento de uma dívida herdada pela SAF - isso não gera imbróglio interno e é entendido como algo a se aguardar. As CND's são fundamentais para apresentação de projetos via Lei de Incentivo, que sustentaram os esportes olímpicos até 2020.

Uma dessas saídas para conseguir a reforma do Mourisco Mar está sendo analisada. O Glorioso trabalha em outra linha, mantendo contato com empresas parceiras e visando viabilizar projetos de permuta. Algumas conversas estão em andamento.

continua após a publicidade

Faturamento do Botafogo Social e Olímpico

O Conselho Deliberativo do Botafogo Social e Olímpico aprovou nos últimos dias o orçamento e o plano de metas para 2025 projetando faturamento de R$ 65 milhões. Ele inclui manutenção das sedes (General Severiano, Mourisco e Sacopã) e investimento nos esportes olímpicos.