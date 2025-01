Jornalista comenta derrota do Botafogo para o Maricá: ‘Periga ser rebaixado’

Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, o Botafogo estreou na temporada com a derrota no Campeonato Carioca, neste sábado (11). Em casa, o Alvinegro foi derrotado pelo Maricá por 2 a 1. Após o jogo, o jornalista Milton Neves citou a chance do clube ser rebaixado no estadual.

- Depois do ano passado irrepreensível do Botafogo, a temporada de 2025 começou da pior maneira possível. Mas não chegou a ser uma surpresa, afinal houve uma debandada geral, incluindo o treinador. E, aqueles que 'sobraram', ainda estão de férias - escreveu Milton Neves, no "UOL".

- Mas foram 80 minutos jogando com um a mais que o modesto adversário. É claro que o Glorioso melhora muito com a entrada dos titulares, mas este começo é preocupante. Jogando essa bolinha, periga cair no Carioca. E passar muitos apuros no Brasileiro - completou o jornalista.

O Maricá abriu o placar logo aos três minutos de jogo, com Denilson. Aos 10', o zagueiro Mizael foi expulso e, mesmo com um a menos, a equipe visitante conseguiu ampliar, com Hugo Borges. Nos últimos minutos, Patrick de Paula diminuiu para o Botafogo.