Botafogo negocia a contratação do lateral-esquerdo Paulinho, do Midtjylland

O Botafogo abriu negociação pela contratação do lateral-esquerdo Paulinho, de 31 anos, jogador do Midtjylland, da Dinamarca. Ele é uma das opções trabalhadas pela diretoria da SAF para a posição, tratada como prioridade no fim da janela de transferências.

Paulinho está em reta final de contrato com o clube europeu, com vínculo a expirar no dia 30 de junho. O curto período pode facilitar nas conversas para o Glorioso assinar em definitivo com o jogador. As informações iniciais são do jornalista Thiago Franklin e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.

O jogador defende o Midtjylland desde 2019 após passagem pelo Bahia. Por lá, soma 208 jogos, com nove gols marcados e 17 assistências.

Recentemente, em entrevista exclusiva ao Lance!, Paulinho comentou sobre o desejo de voltar ao futebol brasileiro. A saudade pesa após sete temporadas longe do país.

— Depois de sete anos jogando na Europa, eu tenho saudade, sim. Tenho vontade de um dia regressar ao Brasil, pela torcida, pelo clima e pelo nível que está o futebol brasileiro. Com certeza tenho vontade de voltar — disse Paulinho.

Paulinho, do Midtjylland, interessa ao Botafogo (Foto: Divulgação)

Botafogo no mercado

Para completar movimentações que possam vir do exterior, o Botafogo tem até o dia 3 de março, data do fechamento da primeira janela de transferências. A CBF, no entanto, esticou o para o dia 27 do mesmo mês o prazo para registro de jogadores que atuam nos estaduais.

Até o momento, o Botafogo contratou os zagueiros Riquelme e Ythallo, o lateral-esquerdo Jhoan Hernández, os volantes Wallace Davi, Edenilson e Cristian Medina, além do atacante Lucas Villalba.

