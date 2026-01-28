Projeto tocado por John Textor no Botafogo corre riscos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

A SAF do Botafogo vive momento delicado e mostra que o projeto tocado por John Textor corre sérios riscos. Enquanto o empresário estadunidense batalha nos bastidores em ações judiciais com credores, o Glorioso busca, no dia a dia, um alívio financeiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Com passivo de cerca de R$ 1,5 bilhão, sendo R$ 700 milhões de dívidas de curto prazo, envolvendo operações de contratações e mais dívidas administradas na Recuperação Extrajudicial pedida em 2023, há o sentimento de colapso. Entre promessas e muita incerteza, o tempo passa e o clube vai saindo do caminho traçado no começo.

John Textor promete que fará um aporte de cerca de R$ 270 milhões para "fazer a máquina girar". Com esse montante, a SAF teria nova entrada para capital de giro na empresa e se livraria do transfer ban aplicado pela Fifa referente à dívida com o Atlanta United na compra de Thiago Almada.

continua após a publicidade

+Botafogo é notificado por dívida na compra de Montoro

+Botafogo anuncia contratação do volante Wallace Davi

Dúvidas no Botafogo

O problema maior aponta para questionamentos internos do projeto. Já não há certeza de que Textor conseguirá sair do sufoco nos próximos dias e conseguir a entrada desses 50 milhões de dólares nos cofres da SAF. O Botafogo, com isso, já estuda a ideia de não conseguir se livrar da punição da FIFA nesta janela de transferências, que vai até o início de março, e visa a gestão do elenco para travar saídas e manter o nível de competitividade.

Nos bastidores, Textor acumula batalhas societárias com demais membros da Eagle Football e com o fundo Ares Management, credora após investimento na compra do Lyon, em 2022. Essa, inclusive, ameaça a gestão do americano no Alvinegro, já que a Ares tem como cláusula de segurança o controle da Eagle em caso de não pagamento. Como noticiado pelo "O Globo", o fundo acenou com esse movimento de tomada da gestão. No Botafogo, Textor segue à frente momentaneamente pois se apoia em uma liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que congelou quaisquer mudanças societárias na SAF. Caso seja derrubada a liminar, o empresário pode perder o comando do Alvinegro.

continua após a publicidade

➡️ Aposte na estreia do Fogão no Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

No Lyon, Textor foi afastado da gestão após acusações de outros sócios da Eagle e também por relações políticas com a Liga Francesa. Michelle Kang, sul-coreana naturalizada estadunidense, assumiu a presidência do clube e, desde então, os conflitos não tiveram trégua. Textor vê que Kang quebrou o modelo de multiclubes da Eagle, que funcionava em caixa único, e não trabalha para pagar uma suposta dívida de 34 milhões de euros (R$ 211 milhões) do clube francês com o Alvinegro.

Fontes ligadas ao Botafogo Social, dono de 10% das ações da SAF, ouvidas pela reportagem do Lance!, garantem que a situação é de extrema urgência. Ou John Textor consegue dinheiro novo e se resolve com a Eagle, ou o torcedor alvinegro verá o projeto desabar. A possibilidade de não cumprimento das obrigações foi levantada por João Paulo Magalhães, presidente do time, em entrevista ao Lance! no dia 25 de novembro .

No momento, a SAF do Botafogo deve dois meses de direitos de imagem aos jogadores, além do depósito do FGTS. A diretoria corre para regularizar a situação e também espera o aporte prometido por John Textor.