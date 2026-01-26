Jornalista manda recado a torcedores do Botafogo após fala de Textor: 'Avisamos'

O empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, protagonizou declarações polêmicas no último final de semana. No sábado (24), o estadunidense concedeu uma entrevista que agitou os bastidores do clube meio à crise financeira. O jornalista Danilo Lavieri, do Uol Esportes, foi sincero ao abordar o atual momento do clube carioca.

continua após a publicidade

➡️ Textor vê popularidade cair enquanto trabalha em crise da SAF do Botafogo

Durante o programa "Posse de Bola", o comunicador fez uma retrospectiva do Botafogo desde a chegada do empresário. Danilo Lavieri fez questão de lembrar o histórico contraditório de Textor na administração de clubes ao redor do mundo e comentou que o estadunidense não está fugindo de um confronto direto com a torcida.

— Assim, o encanto já tinha sido quebrado. No início era a "igreja do Textor". Tudo que ele falava, fazia, era uma verdade absoluta. Isso mesmo, que a gente (mídia) mostrasse as dívidas e o histórico do Textor (na gestão de clubes). Mas de repente o clube sai do fundo do poço e ganha a Libertadores e o Brasileiro. Realmente, não tinha como não se apaixonar —iniciou o jornalista, antes de completar.

continua após a publicidade

— Aos poucos, o Botafogo foi voltando ao normal do patamar de investimentos. Os antecedentes do Textor foram se confirmando aqui no Brasil. Depois dos protestos, ele poderia reagir de duas formas. Uma tranquilizando os torcedores, ou ir para o confronto, sendo o que ele fez. Esse será um ponto novo, que vamos ver como será. Mas assim, não da para dizer que não avisamos — concluiu.

🤑 Aposte na vitória do Botafogo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

O que disse Textor?

No último sábado (24), Textor deu declarações otimistas sobre os próximos dias do Alvinegro. O empresário projetou entrada de aporte robusto para cobrir as contas e ainda resolver o transfer ban aplicado pela Fifa referente à dívida com o Atlanta United na compra de Thiago Almada. O pronunciamento em participação no canal "Arena Alvinegra" caiu como um alívio internamente na SAF.

Apesar disso, ao ser questionado sobre a pressão dos torcedores, Textor não adotou cautela. Ao abordar as críticas, e até mesmo pedidos para uma saída dele do clube, o empresário foi direto ao declarar que pretende continuar como dono da SAF do clube carioca.

— Os torcedores são muito imediatistas. O fato de me pedirem para sair depois do que dei a eles é absurdo. Se quiserem juntar dinheiro e comprar o clube, façam uma oferta. Até lá, seguirei no comando do clube — disse John Textor.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Tom sobe na torcida do Botafogo

Outrora venerado pelo resgate do protagonismo e títulos conquistados, Textor vê sua popularidade despencar na torcida do Botafogo. Os protestos foram em cima da necessidade de aporte no clube para operações e sobre ações na janela. As promessas do estadunidense para 2026, até então não cumpridas, irritam os alvinegros. Há ala da torcida que pede sua saída.

Ainda não há uma data nem previsão para resolução dos problemas financeiros da SAF. Textor indicou que terá um aporte na próxima semana com ajuda de outros sócios, em negócios fora da Eagle Football, com a possibilidade de os investidores se tornarem sócios da SAF do Botafogo no futuro. Novamente tom positivo e promessas.

Enquanto isso, a diretoria do Botafogo, que toca o dia a dia no CT Lonier, aguarda o "ok" para regularizar as situações dos três contratados, Riquelme e Ythallo, zagueiros, e Lucas Villalba, atacante, e avançar por mais reforços. A SAF também vê problemas de atrasos em direito de imagem e FGTS com jogadores, também a serem resolvidos após entrada de verba nos cofres.