Botafogo entra no Brasileirão com novo trabalho em alta, mas lacunas no elenco
Glorioso estreia na quinta-feira (29), contra o Cruzeiro, no Nilton Santos
Vem aí mais uma edição do Campeonato Brasileiro, e o Botafogo quer voltar ao alto nível de competitividade apresentado na temporada de 2024, quando conquistou o tricampeonato. O Glorioso estreia na quinta-feira (29) contra o Cruzeiro, no Nilton Santos, ainda com interrogações no elenco e novo trabalho de comissão técnica, mas talentos sob os holofotes.
Deixou o comando o italiano Davide Ancelotti e chegou o argentino Martín Anselmi no início do ano. O novo técnico mostrou bom início de trabalho, com duas vitórias pelo Carioca e um estilo de jogo diferente do desenvolvido em outrora.
Mesmo nos primeiros passos dessa nova forma de jogar, o torcedor do Botafogo pode esperar uma equipe de muita intensidade em campo, com toque de bola como ponto alto e muita aproximação. O foco é sempre atacar, tendo alto volume de jogo. O sistema com linha de três defensores ainda precisa ser melhor protegido e isso passa principalmente pelo dia a dia de treinos no CT Lonier.
Perdas importantes no elenco do Botafogo
Anselmi perdeu pilares do grupo nas últimas temporadas, como o volante Marlon Freitas, negociado com o Palmeiras, e Savarino, que deixou o Glorioso rumo ao rival Fluminense. Além da dupla, o zagueiro David Ricardo também foi vendido e defenderá o Dínamo Moscou, da Rússia. Tudo isso passa por reformulação e necessidade devido à crise financeira da SAF.
O Botafogo segue punido com transfer ban pela dívida com o Atlanta, dos Estados Unidos, referente à transação pela chegada de Thiago Almada, em 2024. Com isso, o Alvinegro não conseguiu regularizar os reforços contratados até então: os zagueiros Riquelme e Ythallo, o lateral-esquerdo Jhoan Hernández, o meia Wallace Davi e o atacante Lucas Villalba.
Esperanças do ano
Um elenco mais novo, com média de idade de 24 anos e seis meses, tem como principais peças para 2026 grandes talentos captados no futebol do exterior. Atualmente, a grande joia do plantel do Botafogo é o argentino Álvaro Montoro, craque de apenas 18 anos e que já chama atenção da Europa. Ao lado do ex-Vélez estão Santi Rodríguez e Jordan Barrera também como destaques, além do zagueiro Alexander Barboza.
O Botafogo entra no Brasileirão 2026 com uma boa base do elenco de 2025, que não rendeu nas principais frentes em briga pro título. Apesar disso, é um esqueleto que mostra possibilidade de evolução, que, com reforços pontuais, pode dar trabalho e figurar novamente nas primeiras posições da tabela ao fim do ano.
Veja elenco e numeração atual:
Goleiros: Cristhian Loor (40), Léo Linck (24), Neto (20) e Raul (1).
Laterais: Alex Telles (13), Marçal (21), Mateo Ponte (4) e Vitinho (2).
Zagueiros: Alexander Barboza (20), Bastos (15) e Ythallo (a definir).
Meias: Allan (25), Álvaro Montoro (8), Danilo (35), Marquinhos (a definir), Santi Rodríguez (23) e Wallace Davi (a definir).
Atacantes: Artur (7), Arthur Cabral (19), Chris Ramos (9), Joaquín Corrêa (30), Jordan Barrera (14), Kadir Barría (37), Kauan Toledo (a definir), Lucas Villalba (a definir), Matheus Martins (11) e Nathan Fernandes (16).
