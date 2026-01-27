O Vélez Sarsfield, da Argentina, entrou com ação na Fifa referente à dívida do Botafogo por parte do montante da compra do meia Álvaro Montoro. A joia alvinegra, de 18 anos, chegou em junho de 2025, e os argentinos alegam que não receberam duas parcelas.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo anuncia contratação do volante Wallace Davi

A cobrança do clube argentino é de 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 13 milhões). Há ainda mais 150 mil dólares (cerca de R$ 780 mil) por multa de atraso e juros pelas parcelas de agosto e dezembro de 2025.

— O Vélez deve então receber 2,5 milhões de dólares, mais multas, das quais já temos 150 mil referentes à primeira parcela. Ou seja, o valor total devido até o momento é de 2,85 milhões dólares. E, mais à frente, há mais parcelas restantes. O plano de pagamento inicial era de dois anos — disse Gabriel Peornedo, tesoureiro do Vélez.

continua após a publicidade

Álvaro Montoro foi contratado pela SAF do Botafogo na janela especial para o Mundial de Clubes da Fifa. O acordo feito com o Vélez fez a negociação girar na casa dos 9 milhões de dólares.

Montoro é um dos destaques do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Destaque do Botafogo

O camisa oito deve assumir papel de protagonista do elenco alvinegro em 2026 mesmo com 18 anos. Referência técnica do elenco, Montoro tem 25 jogos com a camisa do Botafogo, cinco gols marcados e três assistências.

continua após a publicidade

Com a ação do Vélez, o Botafogo liga o alerta para possível nova punição da Fifa. A SAF está punida com transfer ban pela dívida com o Atlanta United referente à compra de Thiago Almada, em 2024. O clube estadunidense cobra 30 milhões de dólares (R$ 155 milhões).

➡️ Aposte nas partidas do Fogão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo