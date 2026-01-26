menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo promove joias da base ao elenco principal; veja nomes

Glorioso estreia no Campeonato Brasileiro na quinta-feira (29), contra o Cruzeiro

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/01/2026
16:08
Martín Anselmi comandando treino do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
imagem cameraMartín Anselmi comandando treino do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Enquanto não pode contar com as contratações feitas para 2026, a comissão técnica do Botafogo promoveu ao elenco profissional cinco jovens das categorias de base. O Glorioso estreia no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (29), contra o Cruzeiro, no Nilton Santos, e tem um leque menor de opções no plantel.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo foca em blindagem do elenco durante crise nos bastidores

➡️ Martín Anselmi vê boa briga no gol do Botafogo por vaga no time titular

No início do ano, o time sub-20 do Glorioso, comandado pro Rodrigo Bellão, entrou em evidência pelas atuações representando o time principal no Cariocão e também pela campanha na Copinha. Mostrando confiança e alto nível, se credenciam a oportunidades ao longo da temporada.

Nesta segunda-feira (26), no CT Lonier, o Botafogo treinou de olho na estreia no Brasileirão contando com os laterais Kadu e Gabriel Abdias, o volante/zagueiro Marquinhos e os atacantes Kauan Toledo e Arthur Izaque. Arthur Novaes já havia treinado com o time principal.

continua após a publicidade

Botafogo ganha opção no ataque

Titular nos compromissos do Panamá nas últimas semanas, contra Bolívia e México, nos dias 18 e 22, o centroavante Kadir Barría está de volta e é mais um a se juntar ao grupo comandado por Martín Anselmi. O jovem, de 18 anos, já fazia parte do elenco desde o fim de 2025, quando chamou atenção de Davide Ancelotti.

O elenco curto no momento foi tema abordado por Anselmi após a vitória sobre o Bangu, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Devido ao transfer ban, o Botafogo ainda não pode registrar os reforços contratados para o ano e, com isso, terá de recorrer às joias da base para aumentar o leque.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

➡️ Aposte nas partidas do Fogão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias