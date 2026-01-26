Botafogo promove joias da base ao elenco principal; veja nomes
Glorioso estreia no Campeonato Brasileiro na quinta-feira (29), contra o Cruzeiro
- Matéria
- Mais Notícias
Enquanto não pode contar com as contratações feitas para 2026, a comissão técnica do Botafogo promoveu ao elenco profissional cinco jovens das categorias de base. O Glorioso estreia no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (29), contra o Cruzeiro, no Nilton Santos, e tem um leque menor de opções no plantel.
Atitude de Thiago Almada emociona torcida do Botafogo: ‘Chorando muito’
Fora de Campo
Botafogo foca em blindagem do elenco durante crise nos bastidores
Botafogo
Botafogo assina acordo com fundo do Vietnã para auxiliar no desenvolvimento do futebol no país
Botafogo
➡️ Botafogo foca em blindagem do elenco durante crise nos bastidores
➡️ Martín Anselmi vê boa briga no gol do Botafogo por vaga no time titular
No início do ano, o time sub-20 do Glorioso, comandado pro Rodrigo Bellão, entrou em evidência pelas atuações representando o time principal no Cariocão e também pela campanha na Copinha. Mostrando confiança e alto nível, se credenciam a oportunidades ao longo da temporada.
Nesta segunda-feira (26), no CT Lonier, o Botafogo treinou de olho na estreia no Brasileirão contando com os laterais Kadu e Gabriel Abdias, o volante/zagueiro Marquinhos e os atacantes Kauan Toledo e Arthur Izaque. Arthur Novaes já havia treinado com o time principal.
Botafogo ganha opção no ataque
Titular nos compromissos do Panamá nas últimas semanas, contra Bolívia e México, nos dias 18 e 22, o centroavante Kadir Barría está de volta e é mais um a se juntar ao grupo comandado por Martín Anselmi. O jovem, de 18 anos, já fazia parte do elenco desde o fim de 2025, quando chamou atenção de Davide Ancelotti.
O elenco curto no momento foi tema abordado por Anselmi após a vitória sobre o Bangu, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Devido ao transfer ban, o Botafogo ainda não pode registrar os reforços contratados para o ano e, com isso, terá de recorrer às joias da base para aumentar o leque.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
➡️ Aposte nas partidas do Fogão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias