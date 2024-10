Botafogo poupa pendurados contra o Peñarol; veja escalação

Savarino, jogador do Botafogo, comemora seu gol em partida contra o Peñarol, no Nilton Santos, pela Libertadores. (Foto: Daniel RAMALHO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 20:21 • Rio de Janeiro

O Botafogo encara o Peñarol, nesta quarta-feira (30), no estádio Centenário, pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores. Com a goleada por 5 a 0, no Nilton Santos, no jogo de ida, o técnico Artur Jorge decidiu entrar em campo com um time misto e poupar os cinco titulares pendurados pensando na final.

A vitória histórica no Rio de Janeiro trouxe a tranquilidade para a partida de volta, mas deixou peças importantes sob o risco de desfalcarem a equipe na final. John, Gregore, Alexander Barboza, Luiz Henrique e Igor Jesus são os pendurados e poupados para o duelo em Montevidéu.

Para a partida, Adryelson substitui Barboza na defesa, Danilo Barbosa assume a vaga de Gregore. Matheus Martins e Tiquinho Soares começam entre os titulares e completam o trio de ataque com Savarino. Entre os amarelados, apenas o goleiro John se manteve entre os 11. Apesar de não estar pendurado, Artur Jorge optou por poupar o argentino Thiago Almada, que começa no banco e cede a vaga para Tchê Tchê

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Peñarol e Botafogo (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

PEÑAROL x BOTAFOGO

Jogo 2 - SEMIFINAL COPA LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de outubro de 2024, às 21h30m (de Brasília)

📍 Local: Estádio Centenário, Montevidéu

📺 Onde assistir: TV Globo e Paramount+

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)

🏁 Assistentes: Claudio Urrutia e Miguel Rocha (CHI)

🚩 VAR: José Cabero (COL)

⚽ ESCALAÇÕES

PEÑAROL (Técnico: Diego Aguirre)

Aguerre; Pedro Milans, Javier Méndez, Guzman Rodríguez e Maximiliano Olivera; Damián García, Jaime Baez, Javier Cabrera, Sequera e Jaime Báez; Maximiliano Silvera.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Vitinho, Bastos, Adryelson e Alex Telles; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Matheus Martins, Tiquinho Soares e Savarino.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, durante partida contra o São Paulo no Morumbis pela Copa Libertadores 2024. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)