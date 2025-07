O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Sport, neste domingo (20), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o técnico Davide Ancelotti terá dois problemas importantes para escalar a equipe. O meia Allan e o atacante Jefferson Savarino estão fora do confronto.

Ambos os jogadores apresentaram dores musculares, não viajaram com a delegação para Recife e permanecerão no Rio de Janeiro realizando tratamento. O clube informou que a situação dos atletas será acompanhada diariamente pelo departamento médico.

Savarino em ação pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

A partida é vista como crucial para as pretensões do Alvinegro. O Sport é o lanterna da competição, com apenas 3 pontos, e uma vitória na Ilha do Retiro pode colocar o Botafogo de volta no G-4 do campeonato.

Veja a lista de relacionados do Botafogo:

Goleiros: John, Léo Linck e Raul.

Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Cuiabano, David Ricardo, Kaio Fernando, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho.

Meio-campistas: Huguinho, Marlon Freitas e Newton.

Atacantes: Arthur Cabral, Artur, Joaquín Correa, Mastriani, Álvaro Montoro, Nathan Fernandes, Rwan Cruz e Santiago Rodríguez.

DM: Bastos e Matheus Martins seguem fora

Além da dupla, o técnico Davide Ancelotti segue sem poder contar com outros dois jogadores que continuam no departamento médico. O zagueiro Bastos segue em tratamento de uma lesão no joelho, enquanto o atacante Matheus Martins se recupera de um problema no tendão e também é desfalque para a partida.