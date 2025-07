O Botafogo encaminhou a saída do volante Danilo Barbosa para o Fortaleza. Indicado pelo novo técnico do Leão, Renato Paiva, o jogador sequer viajou com a delegação alvinegra para o duelo com o Sport, neste domingo (20), pelo Brasileirão.

Danilo Barbosa e Paiva mantiveram contato nos últimos dias em meio à negociação. O camisa cinco era um dos homens de confiança do treinador português, que deixou o Botafogo após a campanha no Mundial e assumiu o comando do Fortaleza no lugar de Juan Pablo Vojvoda.

Em um primeiro momento, o jogador não estava convencido da transferência. Danilo queria conquistar seu espaço no Botafogo e, além da oferta do clube nordestino, tinha outras sondagens que o chamavam atenção. As partes alinham os últimos detalhes.

(Foto; Vitor Silva/Botafogo)

Contrato no fim e a chegada de concorrente: a situação no Botafogo

A saída de Danilo Barbosa já era um movimento esperado nos bastidores do Botafogo. O volante tem contrato com o Glorioso apenas até o final da atual temporada e, por isso, já estava livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Havia uma expectativa de que o camisa cinco ganhasse mais minutos, especialmente após a venda de Gregore.

No entanto, a diretoria alvinegra se movimentou e acertou a contratação de outro Danilo, volante que estava no Nottingham Forest e foi companheiro de Barbosa nos tempos de Palmeiras. A chegada de um novo concorrente para a posição sinalizou que o jogador não teria o espaço desejado. Pelo Botafogo, Danilo Barbosa soma 110 jogos, com sete gols e duas assistências. Em 2025, porém, participou de apenas 14 partidas, contando Campeonato Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial de Clubes.

