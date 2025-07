Por onde anda Djair, ex-meia do Botafogo?

Revelado pelo Botafogo no fim dos anos 1980, Djair foi um dos volantes mais técnicos do futebol brasileiro nos anos 1990. Com um estilo de jogo refinado, era conhecido pelos passes precisos, visão de jogo e lançamentos longos — características que o diferenciavam dos marcadores típicos da época. Ao longo da carreira, acumulou títulos por grandes clubes como Fluminense, Flamengo, São Paulo e Cruzeiro. Saiba por onde anda Djair.

Titulo importante no começo da carreira

No Botafogo, fez parte do elenco que encerrou um jejum de 21 anos com os títulos cariocas de 1989 e 1990. Também voltou ao clube nos anos seguintes, sendo campeão novamente em 1997 e deixando sua marca no Alvinegro. Suas passagens pelos rivais Flamengo e Fluminense também foram vitoriosas — inclusive esteve em campo na icônica final do Carioca de 1995, vencida pelo Tricolor com o famoso “gol de barriga” de Renato Gaúcho.

Apesar de nunca ter se consolidado na Seleção Brasileira principal, Djair foi convocado em 1999 e disputou duas partidas. Ao longo da carreira, defendeu ainda Lazio (ITA), St. Gallen (SUI), Cruzeiro, Corinthians, Atlético-MG e clubes menores como Madureira e Al-Kharitiyath, do Catar. Em 2006, surpreendeu ao liderar o modesto Madureira até a final do Campeonato Carioca.

Hoje, Djair vive uma vida discreta. Longe das câmeras e sem presença ativa nas redes sociais ou na imprensa esportiva, pouco se sabe sobre sua rotina atual. Ao que tudo indica, preferiu manter-se fora do circuito midiático, mesmo com uma carreira marcada por conquistas, classe e passagens por quase todos os grandes do Brasil.

Por onde anda Djair, ex-jogador do Botafogo?

Após pendurar as chuteiras em 2007, Djair se afastou completamente do futebol profissional. Não se envolveu com comissões técnicas, categorias de base ou funções administrativas — ao contrário de muitos ex-jogadores da sua geração. Também não há registros de atividades como empresário ou comentarista esportivo.

Sem aparições públicas recentes ou entrevistas, Djair optou por uma vida reservada. Com passagens por 16 clubes diferentes ao longo de quase duas décadas de carreira, ele encerrou sua trajetória em campo no mesmo estado onde começou: no futebol do Rio de Janeiro, com a camisa do Madureira.

Mesmo fora dos holofotes, Djair é lembrado com carinho pelos torcedores dos clubes por onde passou — especialmente Botafogo, Fluminense e Flamengo — pelas atuações elegantes e pelos títulos conquistados. Sua ausência na mídia, porém, reforça um certo mistério em torno de seu paradeiro atual.

Clubes em que Djair atuou

Botafogo (1989–1990 e 1997–1998)

St. Gallen – Suíça (1991–1992)

Lazio – Itália (1992–1993)

América-RJ (1993)

Internacional (1993)

Fluminense (1994–1995 e 2003)

Flamengo (1995–1996)

São Paulo (1996)

Cruzeiro (1998–1999)

Corinthians (2000)

Atlético-MG (2001–2002)

Madureira (2004 e 2006–2007)

Al-Kharitiyath – Catar (2004)

Djair encerrou a carreira em 2007, aos 35 anos, depois de quase 20 anos como profissional. Apesar de ter atuado em vários clubes, sua identidade está especialmente ligada ao futebol carioca, onde foi campeão estadual por Botafogo (3 vezes), Fluminense e Flamengo, somando cinco títulos cariocas e deixando seu nome marcado na história da competição.