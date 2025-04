Botafogo promove pacotes para torcedores irem a jogos fora de casa

O Botafogo conta com um aliado especial para levar os torcedores aos jogos fora de casa. A Absolut Sport, parceira oficial do clube e que também atua com a Conmebol desde 2022, é a responsável por comercializar pacotes de viagem do programa “Siga o Glorioso” e do “Destino Botafogo” - iniciativa focada em proporcionar momentos exclusivos para sócios-torcedores da equipe carioca.

A experiência pode incluir ingresso, passagens aéreas, hotel, transfer e assistência 24h, dependendo da escolha do torcedor. Alguns botafoguenses já puderam vivenciar a parceria na estreia do alvinegro em São Paulo, contra o Palmeiras, no dia 30 de março, pelo Brasileirão. Através do “Siga o Glorioso”, 15 torcedores estiveram no Allianz Parque para acompanhar a partida.

Já pelo “Destino Botafogo”, uma família de torcedores acompanhou a estreia do Glorioso na CONMEBOL Libertadores, contra o Universidad de Chile, no dia 2 de abril. Os confrontos contra Estudiantes-ARG e Carabobo-VEN, pela competição continental, nos dias 23 de abril e 6 de maio, respectivamente, também têm pacotes disponíveis para compra.

— Sabemos que muitos botafoguenses buscam a experiência de acompanhar o time fora de casa, mas nem sempre encontram um serviço confiável. Como parceiros oficiais do clube, garantimos a segurança, conforto e excelência para os alvinegros. Não entregamos apenas pacotes de viagem, mas experiências excepcionais, movidos pela mesma paixão pelo esporte — afirma Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport Brasil.

A parceria entre a agência brasileira e o Botafogo tem crescido nos últimos meses. Além de possuir um camarote no Nilton Santos, a empresa foi responsável por comercializar pacotes exclusivos para os torcedores do clube na final da Libertadores de 2024 e, neste ano, ampliou o escopo de atuação ao levar alvinegros para a partida da Recopa Sul-Americana, contra o Racing-ARG, em Buenos Aires.

