Estreia de Franclim Carvalho no Botafogo revela 'maldição' curiosa da Era SAF; entenda
Empate por 1 a 1 com o Caracas aumenta estatística de igualdades em estreias
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A era Franclim Carvalho no Botafogo começou com um gosto amargo para o torcedor alvinegro. Na noite desta quinta-feira (9), o Glorioso apenas empatou em 1 a 1 com o Caracas, pela Copa Sul-Americana, em uma atuação que não convenceu os torcedores presentes no Nilton Santos. Além do desempenho aquém do esperado, o placar reforçou uma estatística curiosa: o empate é o resultado preferido nas estreias de comandantes desde que John Textor assumiu o futebol do clube.
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Com o tropeço diante dos venezuelanos, Franclim se tornou o quarto técnico da "Era SAF" a estrear com uma igualdade no placar, juntando-se a Bruno Lage, Tiago Nunes e Renato Paiva. Ao todo, nove profissionais já ocuparam o cargo principal neste período.
|Treinador
|Jogo de Estreia
|Competição
|Resultado
Franclim Carvalho
Botafogo 1 x 1 Caracas
Sul-Americana 2026
Empate
Martín Anselmi
Botafogo 1 x 0 Volta Redonda
Carioca 2026
Vitória
Davide Ancelotti
Vasco 0 x 2 Botafogo
Brasileirão 2025
Vitória
Renato Paiva
Palmeiras 0 x 0 Botafogo
Brasileirão 2025
Empate
Artur Jorge
LDU 1 x 0 Botafogo
Libertadores 2024
Derrota
Tiago Nunes
Fortaleza 2 x 2 Botafogo
Brasileirão 2023
Empate
Lúcio Flávio
Fluminense 0 x 2 Botafogo
Brasileirão 2023
Vitória
Bruno Lage
Botafogo 1 x 1 Patronato
Sul-Americana 2023
Empate
Luís Castro
Botafogo 1 x 3 Corinthians
Brasileirão 2022
Derrota
Se o torcedor busca um conforto após as vaias, a história recente da SAF traz um dado irônico: os técnicos que tiveram os trabalhos mais duradouros e sólidos no clube foram justamente os únicos que começaram suas trajetórias com derrotas.
Luís Castro, o pilar do projeto inicial em 2022, estreou perdendo para o Corinthians. Já Artur Jorge, campeão do Brasileirão e da Libertadores de 2024, iniciou sua caminhada com uma derrota diante da LDU, na altitude. Por outro lado, nomes que tiveram passagens mais curtas ou contestadas, como Lúcio Flávio e Davide Ancelotti, iniciaram com vitórias convincentes em clássicos.
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O Glorioso volta a campo no domingo (12) às 16h, contra o Coritiba, novamente em casa, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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