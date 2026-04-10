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Estreia de Franclim Carvalho no Botafogo revela 'maldição' curiosa da Era SAF; entenda

Empate por 1 a 1 com o Caracas aumenta estatística de igualdades em estreias

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMárcio Iannacca,
Dia 10/04/2026
17:20
Franclim Carvalho estreou como técnico do Botafogo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)
imagem cameraFranclim Carvalho estreou como técnico do Botafogo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)
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A era Franclim Carvalho no Botafogo começou com um gosto amargo para o torcedor alvinegro. Na noite desta quinta-feira (9), o Glorioso apenas empatou em 1 a 1 com o Caracas, pela Copa Sul-Americana, em uma atuação que não convenceu os torcedores presentes no Nilton Santos. Além do desempenho aquém do esperado, o placar reforçou uma estatística curiosa: o empate é o resultado preferido nas estreias de comandantes desde que John Textor assumiu o futebol do clube.

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Bastos, zagueiro do Botafogo, disputa a González, do Caracas
Bastos, zagueiro do Botafogo, disputa a González, do Caracas (Foto: Mauro Pimental / AFP)

Com o tropeço diante dos venezuelanos, Franclim se tornou o quarto técnico da "Era SAF" a estrear com uma igualdade no placar, juntando-se a Bruno Lage, Tiago Nunes e Renato Paiva. Ao todo, nove profissionais já ocuparam o cargo principal neste período.

TreinadorJogo de EstreiaCompetiçãoResultado

Franclim Carvalho

Botafogo 1 x 1 Caracas

Sul-Americana 2026

Empate

Martín Anselmi

Botafogo 1 x 0 Volta Redonda

Carioca 2026

Vitória

Davide Ancelotti

Vasco 0 x 2 Botafogo

Brasileirão 2025

Vitória

Renato Paiva

Palmeiras 0 x 0 Botafogo

Brasileirão 2025

Empate

Artur Jorge

LDU 1 x 0 Botafogo

Libertadores 2024

Derrota

Tiago Nunes

Fortaleza 2 x 2 Botafogo

Brasileirão 2023

Empate

Lúcio Flávio

Fluminense 0 x 2 Botafogo

Brasileirão 2023

Vitória

Bruno Lage

Botafogo 1 x 1 Patronato

Sul-Americana 2023

Empate

Luís Castro

Botafogo 1 x 3 Corinthians

Brasileirão 2022

Derrota

Se o torcedor busca um conforto após as vaias, a história recente da SAF traz um dado irônico: os técnicos que tiveram os trabalhos mais duradouros e sólidos no clube foram justamente os únicos que começaram suas trajetórias com derrotas.

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Luís Castro, o pilar do projeto inicial em 2022, estreou perdendo para o Corinthians. Já Artur Jorge, campeão do Brasileirão e da Libertadores de 2024, iniciou sua caminhada com uma derrota diante da LDU, na altitude. Por outro lado, nomes que tiveram passagens mais curtas ou contestadas, como Lúcio Flávio e Davide Ancelotti, iniciaram com vitórias convincentes em clássicos.

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O Glorioso volta a campo no domingo (12) às 16h, contra o Coritiba, novamente em casa, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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