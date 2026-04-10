Estreia de Franclim Carvalho no Botafogo revela 'maldição' curiosa da Era SAF; entenda

A era Franclim Carvalho no Botafogo começou com um gosto amargo para o torcedor alvinegro. Na noite desta quinta-feira (9), o Glorioso apenas empatou em 1 a 1 com o Caracas, pela Copa Sul-Americana, em uma atuação que não convenceu os torcedores presentes no Nilton Santos. Além do desempenho aquém do esperado, o placar reforçou uma estatística curiosa: o empate é o resultado preferido nas estreias de comandantes desde que John Textor assumiu o futebol do clube.

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Bastos, zagueiro do Botafogo, disputa a González, do Caracas (Foto: Mauro Pimental / AFP)

Com o tropeço diante dos venezuelanos, Franclim se tornou o quarto técnico da "Era SAF" a estrear com uma igualdade no placar, juntando-se a Bruno Lage, Tiago Nunes e Renato Paiva. Ao todo, nove profissionais já ocuparam o cargo principal neste período.

Treinador Jogo de Estreia Competição Resultado Franclim Carvalho Botafogo 1 x 1 Caracas Sul-Americana 2026 Empate Martín Anselmi Botafogo 1 x 0 Volta Redonda Carioca 2026 Vitória Davide Ancelotti Vasco 0 x 2 Botafogo Brasileirão 2025 Vitória Renato Paiva Palmeiras 0 x 0 Botafogo Brasileirão 2025 Empate Artur Jorge LDU 1 x 0 Botafogo Libertadores 2024 Derrota Tiago Nunes Fortaleza 2 x 2 Botafogo Brasileirão 2023 Empate Lúcio Flávio Fluminense 0 x 2 Botafogo Brasileirão 2023 Vitória Bruno Lage Botafogo 1 x 1 Patronato Sul-Americana 2023 Empate Luís Castro Botafogo 1 x 3 Corinthians Brasileirão 2022 Derrota

Se o torcedor busca um conforto após as vaias, a história recente da SAF traz um dado irônico: os técnicos que tiveram os trabalhos mais duradouros e sólidos no clube foram justamente os únicos que começaram suas trajetórias com derrotas.

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Luís Castro, o pilar do projeto inicial em 2022, estreou perdendo para o Corinthians. Já Artur Jorge, campeão do Brasileirão e da Libertadores de 2024, iniciou sua caminhada com uma derrota diante da LDU, na altitude. Por outro lado, nomes que tiveram passagens mais curtas ou contestadas, como Lúcio Flávio e Davide Ancelotti, iniciaram com vitórias convincentes em clássicos.

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O Glorioso volta a campo no domingo (12) às 16h, contra o Coritiba, novamente em casa, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.