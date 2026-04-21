Botafogo

Botafogo terá time misto para duelo com a Chapecoense na Copa do Brasil; veja escalação

Glorioso abre em casa, no Nilton Santos, o confronto pela quinta fase

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/04/2026
16:05
Botafogo estreia na Copa do Brasil contra a Chapecoense (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
O Botafogo está escalado para o jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira (21), contra a Chapecoense, às 17h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O técnico Franclim Carvalho mesclou a equipe e surpreendeu na escalação.

Botafogo sofre transfer ban da Fifa por dívida na compra do atacante Rwan Cruz

AGE do Botafogo é adiada por falta de representantes; veja bastidores

A dupla de zaga será composta por Bastos e Ferraresi, com Barboza indo para o banco. Caio Roque será o titular na esquerda, enquanto Allan volta ao meio com Danilo.

Álvaro Montoro é outro que retorna à equipe inicial, com Edenilson como opção. No ataque, Arthur Cabral foi poupado e o jovem panamenho Kadir, de 18 anos, terá oportunidade.

Com isso, o Botafogo vai a campo com: Neto, Vitinho, Ferraresi, Bastos e Caio Roque; Allan, Danilo e Montoro; Júnior Santos, Matheus Martins e Kadir.

Do outro lado, a Chapecoense, do técnico Fábio Mathias, tem o seguinte 11 inicial: Anderson, Marcos Vinícius, Eduardo Doma, Victor Caetano, Rafael Thyere e Bruno Pacheco; Higor Meritão, Camilo e Jean Carlos; Marcinho e Garcez.

As equipes se enfrentaram no último dia 18, pelo Brasileirão, em Chapecó, com vitória tranquila do Botafogo. O Alvinegro goleou pelo placar de 4 a 1 e teve a principal atuação da temporada.

Vestiário do Botafogo para o jogo com a Chapecoense (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Veja mais sobre Botafogo x Chapecoense:

✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X CHAPECOENSE
COPA DO BRASIL - QUINTA FASE (IDA)

📆 Data e horário: terça-feira, 21 de abril de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: sportv e Premiere
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho).

Neto, Vitinho, Ferraresi, Bastos e Caio Roque; Allan, Danilo e Montoro; Júnior Santos, Matheus Martins e Kadir.

CHAPECOENSE (Técnico: Fábio Mathias).

Anderson, Marcos Vinícius, Eduardo Doma, Victor Caetano, Rafael Thyere e Bruno Pacheco; Higor Meritão, Camilo e Jean Carlos; Marcinho e Garcez.

