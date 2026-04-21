Botafogo terá time misto para duelo com a Chapecoense na Copa do Brasil; veja escalação
Glorioso abre em casa, no Nilton Santos, o confronto pela quinta fase
O Botafogo está escalado para o jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira (21), contra a Chapecoense, às 17h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O técnico Franclim Carvalho mesclou a equipe e surpreendeu na escalação.
A dupla de zaga será composta por Bastos e Ferraresi, com Barboza indo para o banco. Caio Roque será o titular na esquerda, enquanto Allan volta ao meio com Danilo.
Álvaro Montoro é outro que retorna à equipe inicial, com Edenilson como opção. No ataque, Arthur Cabral foi poupado e o jovem panamenho Kadir, de 18 anos, terá oportunidade.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Neto, Vitinho, Ferraresi, Bastos e Caio Roque; Allan, Danilo e Montoro; Júnior Santos, Matheus Martins e Kadir.
Do outro lado, a Chapecoense, do técnico Fábio Mathias, tem o seguinte 11 inicial: Anderson, Marcos Vinícius, Eduardo Doma, Victor Caetano, Rafael Thyere e Bruno Pacheco; Higor Meritão, Camilo e Jean Carlos; Marcinho e Garcez.
As equipes se enfrentaram no último dia 18, pelo Brasileirão, em Chapecó, com vitória tranquila do Botafogo. O Alvinegro goleou pelo placar de 4 a 1 e teve a principal atuação da temporada.
Veja mais sobre Botafogo x Chapecoense:
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X CHAPECOENSE
COPA DO BRASIL - QUINTA FASE (IDA)
📆 Data e horário: terça-feira, 21 de abril de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: sportv e Premiere
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)
⚽ ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho).
CHAPECOENSE (Técnico: Fábio Mathias).
