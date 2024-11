O Botafogo enfrentará o Atlético-MG pelo título da Libertadores no dia 30 de novembro, em final inédita da competição. Antes de encarar o Galo na decisão continental, o Glorioso terá um "teste" no Brasileirão, ao enfrentar a equipe mineira no jogo da 34ª rodada - o clube carioca segue na liderança da competição, com 68 pontos.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo tem boa notícia em momento decisivo na temporada

➡️ Botafogo pode ser campeão brasileiro contra o Vitória?

O jogo será na Arena Independência, mas estará com os portões fechados por conta da punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido aos incidentes registrados na Arena MRV. O estádio do Atlético-MG foi interditado após tumultos ocorridos na final da Copa do Brasil contra o Flamengo.

Antes da decisão da Libertadores, as equipes vivem momentos distintos no aspecto mental: o Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro e se classificou à final da competição, com direito à goleada histórica de 5 a 0 sobre o Peñarol na semifinal. Além disso, o Glorioso teve diversos jogadores brilhando em suas respectivas seleções durante as últimas Datas Fifa.

continua após a publicidade

Por outro lado, em meio à maré de maus resultados, o Atlético vê a aproximação do jogo mais importante dos últimos dez anos num momento de "crise". Com o revés sofrido na Ligga Arena contra o Athletico-PR, o time mineiro chegou a sete jogos sem vencer, sendo cinco derrotas e dois empates. O último triunfo aconteceu no dia 22 de outubro, no 3 a 0 sobre o River Plate, pela semifinal da Libertadores.

Botafogo tem superioridade em histórico contra o Atlético-MG

O Glorioso vê com bons olhos o jogo contra o Galo se analisarmos o retrospecto do confronto. Em todas as competições, foram disputados 83 jogos entre as duas equipes, com 36 vitórias do Botafogo, 27 triunfos do Atlético Mineiro, além dos 20 empates. No primeiro turno, o Alvinegro venceu a equipe mineira por 3 a 0, no Nilton Santos.

continua após a publicidade

Pela Libertadores, o Botafogo encara o Peñarol para decidir uma vaga na final (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Desgaste físico do adversário

Novembro chegou para ser o mês mais importante da temporada para ambos os clubes. Entre finais e duelos decisivos, a equipe de Artur Jorge tem uma vantagem importante para o confronto desta quarta-feira (20). Enquanto o time carioca jogou apenas dois jogos esse mês, o Galo já vai para o sexto. Com a decisão da Copa do Brasil e partidas atrasadas, o time mineiro chegará a disputar oito jogos até o dia 30. Além disso, o Glorioso conta com um elenco descansado e recheado de opções para os desfalques da Data Fifa. Já o adversário, conta com pelo menos três ausências: Alan Franco, Junior Alonso e Eduardo. Guilherme Arana, cortado da seleção por uma entorse no tornozelo direito, é dúvida.

Botafogo conta com bom aproveitamento contra times na parte de cima da tabela

Contra os 10 primeiros times da tabela, o Botafogo já jogou 14 partidas: sete vitórias, três derrotas e quatro empates (nos dois turnos), resultando em cerca de 66% de aproveitamento. No segundo turno, foram apenas dois tropeços em cinco jogos: derrota para o Cruzeiro e empate contra o Bahia.

No último duelo pelo Brasileirão, o Botafogo empatou sem gols com o Cuiabá, pela 33ª rodada, no Nilton Santos. Apesar do resultado frustrante, o cenário ainda é favorável. Com uma vantagem de quatro pontos para o vice, o time precisa apenas manter o desempenho para permanecer no topo da tabela. Se vencer os próximos dois confrontos, e contar com um tropeço do Palmeiras, pode se consagrar campeão no Allianz Parque, em confronto direto no dia 26.

O Glorioso entra em campo contra o Atlético-MG a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, para dar mais um passo em busca do título brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo