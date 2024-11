Botafogo tem boa notícia em momento decisivo na temporada

Nas próximas semanas, o Botafogo tem a possibilidade de conquistar dois grandes títulos e fechar 2024 com chave de ouro. Com apenas seis jogos restantes para definir o destino do Glorioso na temporada, Artur Jorge terá, pela primeira vez desde que chegou ao clube, todo o elenco à disposição. O departamento médico não tem mais jogadores lesionados nesta reta final.

Isso porque o lateral-direito Rafael, último jogador no DM, já está treinando com o resto do plantel alvinegro e pode voltar a ser relacionado pela comissão técnica. O jogador sofreu uma fratura na patela em abril, no mesmo joelho que lesionou em 2023, e precisou passar por cirurgia. Desde então, foram sete meses em recuperação, semelhante ao processo do ano passado.

O atleta de 34 anos já adiantou que, no fim da temporada, se aposentará. Ele apareceu em treinamento no Espaço Lonier, CT do clube, e pode ser uma opção para Artur Jorge nos últimos jogos antes de pendurar as chuteiras.

Outros jogadores também já se recuperaram de lesão, mas ainda não receberam oportunidades. É o caso de Pablo, emprestado pelo Flamengo. O zagueiro não joga desde o dia 21 de abril por complicações da ruptura do tendão do reto femoral da coxa esquerda, ocorrido logo nas primeiras semanas no Alvinegro. Ele voltou aos treinos com bola e com o elenco em meados de agosto. Apesar de estar recuperando a forma física, o jogador não deve permanecer no Botafogo em 2024.

Jeffinho é mais um que pode se tornar opção ofensiva. O atacante completou seis meses fora dos gramados, mas já retornou aos treinos e pode voltar a campo. Ele sofreu uma lesão muscular na coxa direita, em maio, mas, na sequência, passou por complicações que prorrogaram sua ausência. Na última rodada, o jogador chegou a ser relacionado para a partida contra o Cuiabá, mas não foi utilizado.

Agora, Artur Jorge poderá contar com um elenco recheado para manter o ritmo nos últimos seis jogos do ano. O Botafogo é o líder do Brasileirão, com 68 pontos, quatro de vantagem para o vice Palmeiras, e volta a campo na próxima quarta-feira (20), contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 34ª rodada do campeonato, para dar mais um passo em busca da taça. A bola rola a partir das 21h30m (de Brasília).

