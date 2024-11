Botafogo pode ser campeão brasileiro contra o Vitória?

A temporada entrou na reta final, e o Botafogo está próximo de decidir dois grandes títulos em 2024. Depois de 10 dias sem entrar em campo, as expectativas se viraram para os próximos dois confrontos do Campeonato Brasileiro, que podem decidir o rumo da competição. As vendas para o duelo contra o Vitória, no Nilton Santos, foram abertas nesta segunda-feira (18), e torcedores se questionam se pode ser o jogo do título.

O confronto contra o Leão da Barra, neste sábado (23), marcará a penúltima partida em casa do Glorioso no campeonato. Depois, a equipe de Artur Jorge só voltará a jogar no Rio de Janeiro na última rodada, contra o São Paulo.

O Botafogo é o atual líder, com 68 pontos, quatro de vantagem para o vice colocado Palmeiras, com 64. Para consagrar o título, todas as partidas restantes serão finais decisivas. Mas, matematicamente, há chances de ser campeão já neste final de semana, dependendo de combinação de resultados.

Para que isso aconteça, o Alvinegro precisa ganhar as próximas duas partidas, e contar com que o Palmeiras perca (Bahia e Atlético-GO). O Glorioso encara o Atlético-MG, nesta quarta-feira (20), na Arena MRV, a partir das 21h30 (de Brasília), enquanto o Palmeiras encara o Bahia, na Arena Fonte Nova, no mesmo dia, às 18h.

O Alviverde joga as duas partidas fora de casa. Caso perca uma e empate outra, empataria com o Botafogo em número de pontos, caso vença todas as partidas seguintes, e o Glorioso perca. Nesse caso, a decisão ficaria para o número de vitórias, o qual o clube carioca leva vantagem. Ainda assim, o confronto entre os dois, na rodada seguinte, seria o mais decisivo.

Ou seja, o cenário é favorável para a equipe de General Severiano, que precisa fazer apenas o seu 'dever de casa' nessas próximas duas partidas, para encaminhar o título brasileiro de 2024.

Confira os próximos confrontos

Atlético-MG - 20/11 - ✈️

Vitória - 23/11 - 🏠

Palmeiras 26/11 - ✈️

Internacional - 04/12 - ✈️

São Paulo - 8/12 - 🏠

