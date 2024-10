Botafogo terá reforço caseiro para quebrar escrita contra Athletico-PR

Técnico do Botafogo, Artur Jorge, em partida contra o São Paulo, pela Libertadores. (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 05:45 • Rio de Janeiro

Neste sábado (5), o Botafogo volta à campo pelo Campeonato Brasileiro em jogo decisivo contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, a partir das 16h30 (de Brasília). O Glorioso terá reforço para vencer o duelo fora de casa e se manter na liderança do campeonato.

Depois de um mês de recuperação, o Alvinegro terá a volta do lateral-esquerdo Cuiabano para a partida. O jogador sofreu um estiramento na coxa direita na vitória de 2 a 0 sobre o Fortaleza, no final de agosto. Na ocasião, o lateral era titular absoluto no time de Artur Jorge, mas ganhou a concorrência de Alex Telles após a janela de transferências.

Com a ausência de Cuiabano, Telles assumiu a titularidade e entrou em campo em cinco partidas com a camisa do Gloriso, três vezes pelo Brasileirão e duas pela Libertadores. Pelas atuações, o camisa 13 foi convocado por Dorival Júnior para a Seleção Brasileira, depois do corte de Guilherme Arana.

O jogador já está treinando com o elenco há alguns dias e deve estar à disposição de Artur Jorge para a partida contra o Athletico-PR, mas deve ser opção no banco de reservas.

Por outro lado, o Botafogo terá o desfalque de Júnior Santos, que voltou à campo após dois meses, na última rodada, contra o Grêmio, no Mané Garrincha. O camisa 11 deve ser poupado por conta do gramado mais dura da Ligga Arena.

Confira a provável escalação:

John; Vitinho, Bastos, Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino, Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Se vencer o Furacão em Curitiba, o Glorioso pode quebrar uma escrita de 16 anos sem vencer o clube rubro-negro fora de casa. O Botafogo é o terceiro 'melhor visitante' do campeonato, enquanto o Athletico-PR não vence na Arena desde 13 de junho.