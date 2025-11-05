Botafogo terá que melhorar aproveitamento como mandante para ir à Libertadores

Diante do Vasco, no Nilton Santos, o Botafogo tem a oportunidade de uma revanche, mas também de melhorar seu aproveitamento no estádio. Em sexto lugar, o Alvinegro precisa fazer valer o fator casa para conquistar a vaga na Libertadores.

continua após a publicidade

O clássico desta quarta-feira (5) será o 16º jogo do Glorioso como mandante. Dos 15 disputados, venceu sete, menos da metade, empatou cinco e perdeu três - tendo a nona melhor campanha como mandante, mas a pior entre os postulantes à competição continental.

➡️ Botafogo tem missão a cumprir além dos três pontos contra o Vasco

Depois de enfrentar o rival, terá mais três jogos no Engenhão, contra Sport, Grêmio e, por último, Fortaleza. Desas maneira, a melhora de rendimento no "tapetinho" será decisiva para que o clube alcance seu objetivo de voltar à Libertadores.

continua após a publicidade

Desde que assumiu o comando do Botafogo, Davide venceu apenas três dos 12 jogos disputados no Nilton Santos, tendo três derrotas e cinco empates. Um deles foi jusamente no último encontro com o Vasco, pela Copa do Brasil, quando ficou no 1 a 1 e perdeu nos pênaltis, sendo eliminado nas quartas de final.

➡️ Botafogo x Vasco: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Com o G7 em aberto e os times de trás encostando, uma derrota pode custar caro, já que o próprio Cruz-Maltino pode diminuir a distância de seis, para três pontos. Além disso, pode ser ultrapassado pelo Fluminense, que tem um ponto a menos, a depender dos resultados.

continua após a publicidade

Próximos jogos do Botafogo no Brasileirão

Botafogo x Vasco

Vitória x Botafogo

Botafogo x Sport

Botafogo x Grêmio

Corinthians x Botafogo

Cruzeiro x Botafogo

Botafogo x Fortaleza

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo