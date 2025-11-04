Torcedora faz homenagem a Luiz Henrique em muro do Nilton Santos; veja o vídeo
Jogador deixou o clube no início da temporada após ano histórico
Os arredores do Nilton Santos ganharam uma homenagem a Luiz Henrique, destaque do Botafogo no ano histórico de 2024, quando conquistou o Brasileirão e a Libertadores. A idolatria ao atacante agora está marcada em uma das paredes no entorno do estádio.
De forma voluntária, uma torcedora revitalizou um dos muros que tinha um grafiti antigo, já descascado, com artes em referência ao time. Durante seis dias, Nath transformou o local com um desenho do camisa 7 fazendo a celebração do "Pantera Negra".
— Lembrando que pedi autorização ao pessoal da área e obtive apoio! Não é uma pintura contratada, é uma arte voluntária que tive a iniciativa de fazer ao ver que o muro precisava de uma renovação! Adorei estar produzindo essa arte e espero muito que gostem!! foram 6 dias de muito trabalho — publicou a torcedora em suas redes sociais.
Poucas horas depois, a homenagem chegou a Luiz Henrique, que comentou na publicação agradecendo o carinho. Pelo Glorioso, em 2024, o atacante marcou 14 gols e deu sete assistências.
