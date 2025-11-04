Os arredores do Nilton Santos ganharam uma homenagem a Luiz Henrique, destaque do Botafogo no ano histórico de 2024, quando conquistou o Brasileirão e a Libertadores. A idolatria ao atacante agora está marcada em uma das paredes no entorno do estádio.

continua após a publicidade

De forma voluntária, uma torcedora revitalizou um dos muros que tinha um grafiti antigo, já descascado, com artes em referência ao time. Durante seis dias, Nath transformou o local com um desenho do camisa 7 fazendo a celebração do "Pantera Negra".

➡️ Botafogo é declarado patrimônio imaterial do Rio de Janeiro

— Lembrando que pedi autorização ao pessoal da área e obtive apoio! Não é uma pintura contratada, é uma arte voluntária que tive a iniciativa de fazer ao ver que o muro precisava de uma renovação! Adorei estar produzindo essa arte e espero muito que gostem!! foram 6 dias de muito trabalho — publicou a torcedora em suas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Poucas horas depois, a homenagem chegou a Luiz Henrique, que comentou na publicação agradecendo o carinho. Pelo Glorioso, em 2024, o atacante marcou 14 gols e deu sete assistências.