Nesta sexta-feira (6), a Conmebol anunciou a seleção dos melhores jogadores da Libertadores 2024. Botafogo, campeão no último sábado, ao vencer o Atlético-MG por 3 a 1 em Buenos Aires, lidera a lista com oito jogadores.

Representando o Botafogo estão: o goleiro John, o zagueiro Barboza, o lateral Alex Telles, o volante Marlon Freitas, o meia Thiago Almada e os atacantes Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus.

Fabricio Bustos, do River Plate, Léo Fernández, do Peñarol, e Battaglia, do Atlético-MG, fecham a lista. Veja a arte de divulgação abaixo:

Seleção completa dos onze melhores jogadores da Libertadores 2024 (Foto: Divulgação/ Conmebol)

O Botafogo conquistou o título inédito no último dia 30 em final brasileira no Monumental. Neste domingo (8), contra o São Paulo, no Nilton Santos, o Glorioso pode ser campeão do Brasileirão com apenas um empate. Depois, ruma para o Catar para a disputa do Intercontinental.

