CBF define arbitragem de Vasco x Botafogo pela Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou Anderson Daronco, árbitro Fifa da Federação Gaúcha, para apitar o clássico entre Vasco e Botafogo nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Anderson Daronco apitou o clássico entre as equipes em Brasília, no Mané Garrincha, no dia 12/7, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso venceu por 2 a 0 com gols de Arthur Cabral e Nathan Fernandes.

Anderson Daronco apitará o clássico Vasco x Botafogo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

O gaúcho será auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa, do Rio de Janeiro, e Victor Hugo Imazu dos Santos, do Paraná. O VAR será Rodolpho Toski Marques, também do Paraná.

Na temporada, além de Vasco x Botafogo no primeiro turno turno, Daronco apitou outros quatro jogos do Vasco, sendo dois no Brasileirão (derrota por 3 a 0 para o Corinthians e vitória pelo mesmo placar sobre o Fortaleza) e dois na Copa do Brasil (vitória por 3 a 0 sobre o Nova Iguaçu e empate por 1 a 1 com o Operário.

O árbitro apitou, tirando a vitória em julho, outros três jogos do Botafogo: dois contra o Bragantino, um pelo Brasileirão (derrota por 1 a 0) e um na Copa do Brasil (vitória por 2 a 0), e Fortaleza, na goleada por 5 a 0 pelo Brasileirão.