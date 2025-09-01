menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Ingressos de Botafogo e Vasco estão à venda: veja preços e onde comprar

Equipes se enfrentam na quinta-feira (11), pela Copa do Brasil, no Nilton Santos

imagem cameraTorcida do Botafogo no Niton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/09/2025
14:02
Botafogo e Vasco voltam a se enfrentar no dia 11 de setembro, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida é decisiva e vale vaga na semifinal do torneio nacional. O check-in para a partida deve pelo site oficial. A venda para o público geral começa na quinta-feira, dia 4 de setembro, às 12h.

Todos os setores do Estádio Nilton Santos terão acesso exclusivo por biometria facial. Para entrar no jogo, todos os torcedores (inclusive os que têm gratuidade) deverão ter uma conta na plataforma Ingresse e realizar o cadastro facial no site. A única exceção são crianças de até 12 anos, que não precisam se cadastrar.

🎟️ Valores dos ingressos

 Leste Inferior / Oeste Inferior

  • Glorioso / Alvinegro: Grátis (check-in obrigatório)
  • Branco: R$ 100
  • Preto: R$ 80
  • Alvinegro OFF Rio: R$ 40

 Leste Superior / Oeste Superior

  • Glorioso / Alvinegro: Grátis (check-in obrigatório)
  • Branco: R$ 40
  • Preto: R$ 32
  • Alvinegro OFF Rio: R\$ 16

 Setor Norte

  • Glorioso / Alvinegro: Grátis (check-in obrigatório)
  • Branco: R$ 20
  • Preto: R$ 16
  • Alvinegro OFF Rio: (valor não divulgado)

Ordem de abertura dos planos

  • Plano Glorioso (01/09, às 12h);
  • Plano Alvinegro ( 01/09, às 18h);
  • Plano Preto (02/09, às 10h);
  • Plano Branco (02/09, às 18h);
  • Público Geral Online (04/09, às 12h);
  • Venda Física (09/09, às 9h).
Marçal Botafogo Bragantino
Marçal em ação pelo Botafogo contra o Bragantino (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

 🏟️ Pontos de venda física

 General Severiano

  • 09/09 (segunda) – das 9h às 17h
  • 10/09 (terça) – das 9h às 17h

 Estádio Nilton Santos (Bilheteria Oeste)

  • 09/09 (segunda) – das 9h às 17h
  • 10/09 (terça) – das 9h às 17h
  • 11/09 (quarta - dia do jogo) – das 9h às 19h

 🎫 Gratuidade

A gratuidade segue a legislação vigente, mas o cadastro de biometria facial também é obrigatório para quem deseja utilizar o benefício, exceto para crianças de até 12 anos. A retirada da gratuidade pode ser feita exclusivamente nos pontos de venda física, nos dias indicados.

