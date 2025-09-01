Ingressos de Botafogo e Vasco estão à venda: veja preços e onde comprar

Botafogo e Vasco voltam a se enfrentar no dia 11 de setembro, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida é decisiva e vale vaga na semifinal do torneio nacional. O check-in para a partida deve pelo site oficial. A venda para o público geral começa na quinta-feira, dia 4 de setembro, às 12h.

Todos os setores do Estádio Nilton Santos terão acesso exclusivo por biometria facial. Para entrar no jogo, todos os torcedores (inclusive os que têm gratuidade) deverão ter uma conta na plataforma Ingresse e realizar o cadastro facial no site. A única exceção são crianças de até 12 anos, que não precisam se cadastrar.

🎟️ Valores dos ingressos

Leste Inferior / Oeste Inferior

Glorioso / Alvinegro: Grátis (check-in obrigatório)

Branco: R$ 100

Preto: R$ 80

Alvinegro OFF Rio: R$ 40

Leste Superior / Oeste Superior

Glorioso / Alvinegro: Grátis (check-in obrigatório)

Branco: R$ 40

Preto: R$ 32

Alvinegro OFF Rio: R\$ 16

Setor Norte

Glorioso / Alvinegro: Grátis (check-in obrigatório)

Branco: R$ 20

Preto: R$ 16

Alvinegro OFF Rio: (valor não divulgado)

Ordem de abertura dos planos

Plano Glorioso (01/09, às 12h);

Plano Alvinegro ( 01/09, às 18h);

Plano Preto (02/09, às 10h);

Plano Branco (02/09, às 18h);

Público Geral Online (04/09, às 12h);

Venda Física (09/09, às 9h).

Marçal em ação pelo Botafogo contra o Bragantino (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

🏟️ Pontos de venda física

General Severiano

09/09 (segunda) – das 9h às 17h

10/09 (terça) – das 9h às 17h

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Oeste)

09/09 (segunda) – das 9h às 17h

10/09 (terça) – das 9h às 17h

11/09 (quarta - dia do jogo) – das 9h às 19h

🎫 Gratuidade

A gratuidade segue a legislação vigente, mas o cadastro de biometria facial também é obrigatório para quem deseja utilizar o benefício, exceto para crianças de até 12 anos. A retirada da gratuidade pode ser feita exclusivamente nos pontos de venda física, nos dias indicados.