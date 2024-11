Botafogo tem mosaico confirmado para a final da Libertadores

Neste sábado (30), o Botafogo entra em campo contra o Atlético-MG, na partida mais importante da história do Alvinegro. Por isso, o clube que mais deu festa nas arquibancadas em todas as fases da Libertadores não poderia se despedir da competição sem um uma celebração à altura. Segundo apuração do Lance!, haverá mosaico no setor Centenário, destinado aos torcedores botafoguenses.

continua após a publicidade

▶️ Festa do Botafogo em Buenos Aires? Organizadores detalham processo

▶️ ‘A final é grande, mas pouco para o que queremos’, diz técnico do Botafogo

Nos últimos dias, os torcedores alvinegros invadiram Buenos Aires e são a maioria na capital argentina. Mais de 65.000 ingressos já foram vendidos, e a expectativa da Conmebol é que, aproximadamente, 70.000 pessoas estejam presentes no Monumental para a decisão deste sábado (30).

Com tantos brasileiros na cidade dos hermanos, o 'Movimento Ninguém Ama Como A Gente' prepara um grande evento para as arquibancadas do Monumental de Núñez. O grupo é especializado na organização de festas e ações relacionadas a eventos esportivos, com foco na arquibancada do Botafogo F.R. Criado em 2017, sem vínculo com torcidas organizadas, o grupo acumula mais de 30 espetáculos produzidos.

continua após a publicidade

Em entrevista ao Lance!, a designer do projeto Lara di Mello detalhou como é o processo para a preparação dos mosaicos em cada partida do Glorioso, e revelou que da elaboração da ideia até o preenchimento da arquibancada com os papéis, eles levam de cinco a dez dias.

— Primeiro começamos analisando o momento do Botafogo (o que o time precisa, qual a competição, qual o tom que a torcida quer). Depois, buscamos na internet por inspiração. Na maioria das vezes, essas ideias vem de comentários de torcedores. Nossa principal diretriz é: falar sempre do Botafogo. Não iremos colocar algo na arquibancada que não tenha a ver com o clube: sua história, suas cores, seus ídolos, seus mascotes. E nossa torcida manda muitas sugestões para a gente.

continua após a publicidade

Palpite para a final?

— É difícil imaginar qualquer coisa diferente de um bom jogo em campo. Somos um dos melhores times do Brasil, e acredito que vivemos um momento melhor que o Galo. Acredito no placar de 2 a 0 para o Botafogo — apostou

A equipe de Artur Jorge entra em campo a partir das 17h (de Brasília), contra o Atlético-MG, no Monumental de Núñez, em busca da Glória Eterna. A escalação do Botafogo terá mistérios, a não ser pela ausência de Bastos, por uma lesão na coxa esquerda. Adryelson assume a vaga na zaga ao lado de Alexander Barboza.

Mosaico da torcida do Botafogo na partida de ida das semifinais da Libertadores, contra o Peñarol, no Nilton Santos. (Foto: Isabelle Favieri/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo