O Botafogo já se movimenta de olho na próxima temporada, segue a linha de aquisições de jovens jogadores no mercado para buscar valorização e retorno técnico, e, com isso, abriu conversas pela contratação do zagueiro Riquelme Felipe, do Sport, de apenas 18 anos. Há otimismo de ambas as partes por um desfecho.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo terá retorno contra o Vasco, mas segue com grande lista de desfalques

Riquelme Felipe é tratado como joia das categorias de base do Leão mesmo sem ter estreado pelo profissional. A princípio, o jogador chegaria para o sub-20 da SAF, comandado por Rodrigo Bellão.

A joia do Sport e seu estafe já deram sinal verde para a negociação com um contrato até o fim de 2029. Agora, os dois clubes avançam para os termos financeiros da operação, que não deve ser entrave. As informações iniciais são do jornalista Antônio Gabriel, da "Rádio Jornal", e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.

continua após a publicidade

Riquelme Felipe, do Sport, negocia com o Botafogo (Foto: Reprodução)

Botafogo e Sport negociam

A operação deve girar em R$ 11 milhões, com o clube do Recife mantendo percentual de direitos do jogador. O Sport, com isso, abateria boa parte da dívida que tem com o Botafogo pela contratação de Carlos Alberto, posteriormente emprestado ao Cuiabá — na época, o atacante foi comprado por cerca de R$ 15 milhões.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Riquelme Felipe foi captado pelo Sport em um torneio de base em Petrolina e rapidamente se destacou na base do clube. Ele chamou atenção de Daniel Paulista, então técnico do time principal, que pediu sua integração ao elenco de cima.