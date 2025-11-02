Botafogo negocia contratação do zagueiro Riquelme, do Sport
Jogador é tratado como joia pelo Leão e chegaria para a base do Glorioso
O Botafogo já se movimenta de olho na próxima temporada, segue a linha de aquisições de jovens jogadores no mercado para buscar valorização e retorno técnico, e, com isso, abriu conversas pela contratação do zagueiro Riquelme Felipe, do Sport, de apenas 18 anos. Há otimismo de ambas as partes por um desfecho.
Riquelme Felipe é tratado como joia das categorias de base do Leão mesmo sem ter estreado pelo profissional. A princípio, o jogador chegaria para o sub-20 da SAF, comandado por Rodrigo Bellão.
A joia do Sport e seu estafe já deram sinal verde para a negociação com um contrato até o fim de 2029. Agora, os dois clubes avançam para os termos financeiros da operação, que não deve ser entrave. As informações iniciais são do jornalista Antônio Gabriel, da "Rádio Jornal", e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.
Botafogo e Sport negociam
A operação deve girar em R$ 11 milhões, com o clube do Recife mantendo percentual de direitos do jogador. O Sport, com isso, abateria boa parte da dívida que tem com o Botafogo pela contratação de Carlos Alberto, posteriormente emprestado ao Cuiabá — na época, o atacante foi comprado por cerca de R$ 15 milhões.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
Riquelme Felipe foi captado pelo Sport em um torneio de base em Petrolina e rapidamente se destacou na base do clube. Ele chamou atenção de Daniel Paulista, então técnico do time principal, que pediu sua integração ao elenco de cima.
