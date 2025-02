Depois do resultado frustrante contra o Madureira, o Botafogo vira a chave para o clássico contra o Flamengo, nesta quarta-feira (12), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã. Apesar da partida ter o retorno da equipe titular, poupada no último confronto, Carlos Leiria terá mais dúvidas do que certezas para escalar os 11 iniciais.

Com a saída de 15 atletas do elenco campeão da Libertadores e Brasileirão, o Glorioso se vê sem opções no banco para algumas posições. Com lesões e as longas novelas por reforços, o técnico alvinegro vai precisar da integração com jovens atletas para suprir lacunas no elenco.

A zaga é a posição mais preocupante para esta reta final. Com a saída de Lucas Halter, vendido ao Vitória, e a lesão de Bastos, Carlos Leiria se vê sem opções para a defesa. Jair, zagueiro ex-Santos, contratado nesta janela, ainda não se apresentou ao Alvinegro por conta da disputa do Sul-Americano Sub-20, com a Seleção Brasileira. David Ricardo, que fez sua estreia no último domingo (9), não poderá entrar em campo contra o Flamengo, devido ao regulamento do Campeonato Carioca.

O regulamento da competição diz que “somente poderão participar os atletas inscritos até o penúltimo dia útil que anteceder o início da respectiva rodada”. A rodada em questão começou no dia 1º de fevereiro, ou seja, o jogador deveria ter sido inscrito no dia 30 de janeiro, quando ainda nem havia sido contratado. Assim, o jovem Serafim deve ser o titular, fazendo a dupla de defesa com Alexander Barboza.

Assim como a zaga, o ataque também sofre com as carências do elenco. Com a lesão de Artur, Carlos Leiria deve optar por Yarlen ou Rafael Lobato entre os titulares, em um trio com Matheus Martins e Igor Jesus. As saídas de Tiquinho Soares, Júnior Santos, Carlos Alberto e Luiz Henrique, o Botafogo obrigou a SAF a buscar por atacantes nesta janela de transferências. O uruguaio Santiago Rodríguez tem acordo encaminhado com o Alvinegro.

Tanto Bastos quanto Artur, que sentiram no duelo contra o Nova Iguaçu, ainda não têm prazo previsto para retorno aos gramados. O clube ainda não deu detalhes sobre a lesão dos jogadores. O lateral Vitinho também sentiu um desconforto muscular, mas não preocupa.

Além da urgente necessidade de reposições, o Botafogo tem mais uma incógnita para lidar para o decorrer da temporada, e talvez, a principal delas: o técnico. Desde a saída de Artur Jorge, no início de janeiro, John Textor iniciou as buscas para um novo comandante. Com alguns nomes especulados e entrevistados, como Vasco Matos e Roberto Mancini, o norte-americano não tem pressa para bater o martelo.

A expectativa do empresário é buscar um treinador que abrace o projeto fora das quatro linhas, e que tenha tempo de trabalho no Glorioso. Apesar das tratativas, Textor vai avaliar os nomes procurados nos próximos dias para tomar a sua decisão.

O Glorioso encara o Flamengo nesta quarta-feira (12), a partir das 21h30 (de Brasília), para dar início à sequência decisiva pelos primeiros títulos da temporada. Veja a provável escalação: John, Vitinho, Serafim, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Savarino, Rafael Lobato (Yarlen), Matheus Martins e Igor Jesus.

