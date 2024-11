Artur Jorge tem ‘reforço’ antes de Atlético-MG x Botafogo pelo Brasileirão

O Botafogo e o técnico Artur Jorge têm uma boa notícia antes do jogo contra o Atlético-MG, pela 34ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Bastos pediu liberação da próxima partida da seleção de Angola para se apresentar mais cedo ao Glorioso nesta Data Fifa.

Depois do empate com Gana em 1 a 1, no qual foi titular, o defensor pediu para voltar ao Brasil. Angola já garantiu classificação para a próxima Copa Africana de Nações com antecedência e enfrenta a seleção do Sudão na próxima segunda-feira (18). Agora, Bastos será "reforço" antes do duelo contra o Galo.

O Botafogo teve seis jogadores convocados nesta data Fifa: os atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus (Brasil); o atacante Savarino (Venezuela); o meia Thiago Almada (Argentina); o zagueiro Bastos (Angola); e o goleiro Gatito Fernández (Paraguai).

Botafogo terá teste contra o Atlético-MG antes da final da Libertadores

O Botafogo enfrentará o Atlético-MG pelo título da Libertadores no dia 30 de novembro, em final inédita da competição. Antes de encarar o Galo na decisão continental, o Glorioso terá um ensaio no Brasileirão, nesta quarta-feira (20), ao enfrentar a equipe mineira no jogo da 34ª rodada - o clube carioca segue na liderança da competição, com 68 pontos.

O duelo será na Arena Independência, mas com os portões fechados por conta da punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ao clube mineiro. A Arena MRV foi interditada após tumultos ocorridos na final da Copa do Brasil contra o Flamengo.

