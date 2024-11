Presidente do Botafogo revela planos para um segundo estádio

A diretoria do Botafogo estuda a compra de um terreno de cerca de 35 mil metros quadrados para a construção de um novo estádio. Segundo o presidente Durcesio de Mello, em entrevista ao podcast "Resenha Alvinegra", o clube planeja fazer um segundo estádio para jogos menores, com cerca de 20 mil lugares.

O presidente falou sobre a possibilidade de uma obra no Nilton Santos para tirar a pista de atletismo e aproximar a arquibancada do campo, mas segundo ele, seria um projeto inviável pelo alto custo.

– É um projeto muito caro. É um projeto muito caro. Agora está se falando em um segundo estádio. A gente vai fazer um segundo estádio para 20 mil pessoas. Para ficar com os dois estádios - falou.

A ideia surgiu para que o Glorioso não perca mais mandos de campo por conta de shows no Nilton Santos, como aconteceu algumas vezes nos últimos anos. Em 2024, o Botafogo precisou jogar a partida contra o Criciúma no Maracanã devido aos shows do cantor Bruno Mars. Além disso, para que pudesse jogar a partida contra o Vitória, no próximo sábado (23), precisou desmarcar o show da banda Forfun que estava agendado para o mesmo dia.

– Até porque o número de shows vai aumentar o ano que vem. Vai ter mais de 15 shows no ano que vem no Nilton Santos. Então isso vai ser recorrente. Para evitar que não se jogue lá, no dia que tiver um show lá, vai para o outro estádio – acrescentou.

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (20), em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão, contra o Atlético-MG, na Arena MRV, a partir das 21h30 (de Brasília), em partida que será um "ensaio" para a decisão da Libertadores. As equipes voltam a se enfrentar no dia 30, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.