Botafogo renova contrato com John e garante goleiro até 2028

O Botafogo confirmou no fim da tarde desta segunda-feira (31) a renovação do contrato de John. O goleiro, que chegou ao clube no início do ano passado e tinha vínculo até 2027, acertou a extensão do acordo até dezembro de 2028.

A assinatura de um novo contrato já vinha sendo alinhavada há algumas semanas. Se por um lado o goleiro recebeu uma valorização salarial, por outro o Botafogo se protege um pouco mais do interesse de clubes estrangeiros. No fim do ano passado, John recebeu sondagens de pelo menos dois clubes da Europa.

Ao anunciar a renovação de contrato com o goleiro, o Botafogo incluiu John na lista dos maiores goleiros da história do clube. "De Oswaldo Baliza e Adalberto a Manga, de Wagner a Jefferson, o Alvinegro sempre contou com guardiões que não só defenderam a meta com talento, mas também construíram um importante legado. Agora, John dá continuidade a essa trajetória, honrando a camisa e inspirando futuras gerações", declarou o Botafogo.

John foi um dos grandes personagens nas conquistas da Libertadores da América e do Brasileirão do ano passado. Até aqui, ele soma 59 partidas pelo clube.

Antes de John, Botafogo anuncia contratação de Mastriani

Além da renovação do contrato de John, o Botafogo confirmou nesta segunda-feira a contratação do atacante Gonzalo Mastriani. O uruguaio chega por empréstimo até o fim do ano. Ele estava no Athletico-PR.

Mastriani estava no Rio desde a semana passada. Ele realizou exames médicos e já treina com o restante do elenco. O uruguaio também já teve o nome regularizado junto à CBF e, por isso, está apto a atuar. O jogador, contudo, não está entre os relacionados para o jogo com a Universidad de Chile, na quarta-feira (2 de abril), na estreia da Libertadores.