Botafogo mantém boa base de elenco e se movimenta por renovações importantes

O ano virou e o Botafogo tem poucas preocupações no elenco quanto à saídas por término de contrato ou renovações. Deixou o clube ao fim do vínculo quem já não fazia parte dos planos, enquanto a SAF se movimenta para aumentar o tempo de casa de alguns pilares do elenco.

Ao fim de 2025, dois jogadores deixaram o Glorioso por término de seus contratos: Philipe Sampaio, zagueiro, que agora fica sem clube, e Mastriani, atacante, que retorna ao Athltico-PR. O defensor, que foi a primeira aquisição da SAF, em 2022, se recuperava de lesão após período de empréstimo, enquanto o centroavante pouco rendeu ao longo de 2025, com apenas 24 jogos e um gol marcado.

Outra saída do plantel foi a do zagueiro Gabriel Silva. Este tinha contrato até o fim do Campeonato Carioca, mas foi feita a rescisão antecipada para seu acerto, novamente por empréstimo do Volta Redonda, com o Novorizontino para disputa da Série B 2026.

Botafogo vê líderes com apenas um ano de contrato

Se perdeu Marlon Freitas para o Palmeiras, em negociação na casa dos R$ 32 milhões, o Botafogo agora se agita para renovar com outros líderes do grupo. Depois de acertar a extensão contratual com Marçal, a diretoria negocia e pretende fazer o mesmo com o zagueiro Alexander Barboza e o lateral-esquerdo Alex Telles, ambos com contrato até o dia 31/12/2026.

Marlon Freitas vai trocar o Botafogo pelo Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

Felizmente, pensando em possíveis saídas ao longo da temporada, o Botafogo não tem ninguém apto a assinar pré-contrato com outra equipe. Isso acontece quando o tempo para expiração do vínculo chega a seis meses.

Há outros nomes com contrato até o fim de 2026, esses com menor urgência dentro do cenário atual e do que foi apresentado na temporada passada. Trata-se do zagueiro Bastos, que pouco atuou em 2025 por lesão e voltará no Campeonato Carioca, do volante Patrick de Paula, emprestado ao Estoril Praia, de Portugal, do volante Allan e do meia-atacante Diego Hernández, que esteve emprestado ao Remo e não deve ficar.

