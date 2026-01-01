Botafogo entra em 2026 de olho em resgate de confiança e estabilidade

Ano novo, vida nova. Ou uma vida que teve recentemente. Essa é a visão do Botafogo para entrar em 2026 após a conturbada temporada de 2025, sem títulos, muitas saídas, trocas no comando e incertezas, mas com uma vaga na próxima edição da Libertadores ao fim do ano. O barco, agora, terá um novo comandante para tocar a equipe.

A reapresentação do elenco está marcada para este domingo (4), no CT Lonier, para avaliações clínicas e trabalhos físicos. Este será o primeiro dia de Martín Anselmi, técnico argentino recém-contratado após as saídas de Davide Ancelotti e sua comissão.

Esta será apenas a segunda vez que um técnico da SAF pegarão trabalho no início do ano e com sequência. Isso só havia acontecido com Luís Castro, em 2023 — Thiago Nunes teve o início de 2024, mas já balançava no cargo e não durou mais do que o primeiro jogo da segunda fase da Libertadores, contra o Aurora.

O Botafogo não tem tempo para lamentar o que já foi e foca em um sucesso à curto prazo. Com o calendário apertado em 2026, a equipe jogará o Brasileirão já no fim de janeiro e terá em fevereiro sua primeira decisão, esta a segunda fase preliminar da Libertadores, contra o Nacional de Potosí. Ainda que contratações não tenham chegado, ao menos há um início de trabalho com boa base de elenco, não repetindo o erro de 2025.

Martín Anselmi, novo técnico do Botafogo (Foto: Divulgação / Cruz Azul)

Botafogo construiu caminho

Este é o ano para a SAF comandada por John Textor voltar aos trilhos, seja quanto à gestão, nos bastidores, ou sucesso esportivo. Organização da casa, luta por retorno à prateleira de favoritos e uma temporada para campanhas seguras, como prometeu o projeto.

E há caminho para isso. Apesar de todas as perdas, problemas no dia a dia com disputa societária, muitas lesões ao longo do ano, planejamento e trabalho questionáveis, o Botafogo, ainda assim, conquistou novamente a vaga na Libertadores. Um sinal de força.

Reinvenção não necessariamente é a palavra certa para o 2026 do Glorioso, que perdeu seu capitão, Marlon Freitas, para o Palmeiras, mas que ainda tem no plantel grande lista de talentos, como Vitinho, Bastos, Barboza, Alex Telles, Danilo, Savarino, Jordan Barrera, Álvaro Montoro, Santiago Rodríguez, Tucu Correa, Arthur Cabral e outros.

A tendência é que o elenco seja reforçado ao longo das próximas semanas, com contratações pontuais principalmente para defesa e meio, e isso a depender da queda do transfer ban aplicado pela Fifa. Ajustes na gestão são outros pontos importantes para John Textor fazer — ele, vale destacar, está em negociações para recomprar o Botafogo e tirá-lo da rede Multiclubes da Eagle.

O calendário é longo, possivelmente o mais exigente a nível planejamento dos últimos anos, e a margem para erro será ainda menor. O Botafogo mira um 2026 melhor para levantar-se após a frustração do ano passado.

