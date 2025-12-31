Barboza faz balanço do ano do Botafogo: 'Aprendizado'

Um dos líderes do elenco do Botafogo, o zagueiro Alexander Barboza fez um balanço da temporada em publicação nas redes sociais. O argentino citou sua fase vitoriosa e projetou um 2026 de sucesso com a camisa alvinegra.

— Se vai um ano diferente… Um ano que me deu alegrias e tristezas, mas acima de tudo muito aprendizado. Um ano irregular com muitos altos e baixos, com emoções diferentes a cada semana, mas sempre colocando o peito e ajudando a seguir em frente. Depois de quatro anos seguidos conquistando títulos, tive que fazer uma pequena pausa para que no próximo ano volte a ser tudo nosso! Obrigado, 2025! — escreveu Barboza.

Alexander Barboza disputou 45 jogos com a camisa do Glorioso na temporada e marcou um gol. Ele foi o principal nome no ano do sistema defensivo, que sofreu com lesões e diversas trocas em meio ao momento de instabilidade.

Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo, em ação (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

O camisa 20 tem mais um ano de contrato, com validade até o dia 31/12/2026, já demonstrou interesse em renovar e tem negociações em andamento com o Botafogo. As partes mantêm otimismo pelo acordo no início de 2026.

O jogador vinha de quatro anos consecutivos levantando grandes troféus. Foram três Apertura do Campeonato Paragauio (2021, 2022 e 2023) e um Clausura (2023) com o Libertad, e os troféus da Libertadores e Brasileirão com o Botafogo em 2024.

