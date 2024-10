Botafogo recebe proposta por Carlos Alberto, mas recusa por dívida com clube

Em 2023, Carlos Alberto foi apresentado oficialmente ao Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 16/10/2024 - 14:46 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo recebeu uma proposta do futebol saudita por Carlos Alberto, atacante de 22 anos que pertence ao clube. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo Lance!.

A negociação não foi concluída por dois fatores: uma questão envolvendo um terceiro clube, o América-MG, e outra pelo percentual em caso de venda futura pedido pelo Botafogo ao clube saudita.

Carlos Alberto foi comprado pelo Botafogo em 2023, em negociação com o América-MG, clube o qual o jogador foi revelado. O negócio foi realizado por R$ 5 milhões, com a permanência de 40% dos direitos econômicos do atleta ao Coelho.

Nesse sentido, a diretoria do Botafogo procurou o América-MG para comprar os direitos econômicos restantes nos valores porporcionais ao acordo fechado por 60% na virada do ano. Entretanto, o clube mineiro recusou a proposta.

Por sua vez, o América-MG está cobrando o Botafogo por uma parcela da venda do Carlos Alberto em atraso, no valor de US$ 70 mil, o que equivale a R$ 392 mil na atual cotação. Além disso, faltam mais duas parcelas de US$ 200 mil, cerca de R$ 1,1 milhão, que vencem nos meses de outubro e dezembro.

