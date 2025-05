Botafogo promove debate sobre mulheres no futebol e convida rivais

O Botafogo tomou iniciativa inusitada nesta sexta-feira (2) no que diz respeito ao pioneirismo na inclusão feminina no ambiente do futebol. Em seu canal oficial, a "Botafogo TV", o Glorioso promoveu um programa especial com foco na valorização e inspiração das que sonham em trabalhar com comunicação em um clube de futebol.

A ação inédita contou com participações de outras comunicadoras de veículos oficiais dos três rivais locais: Vanessa Riche, apresentadora da Vasco TV, Claudia Magalhães, repórter da Flu TV, e Marina Damas, ex-comentarista da Fla TV e ex-repórter de CBF TV e TV Ferj. Elas se juntaram à Amanda Oliveira, apresentadora da Botafogo TV, e Júlia Camacho, repórter.

Jornalistas de clubes rivais participaram de programa na Botafogo TV (Foto: Reprodução)

- Feliz e honrada em fazer parte de um projeto que valoriza o espaço para o público feminino no ambiente do futebol. Participar de um programa 100% composto por mulheres reforça que o tema é necessário e não precisa de nenhuma data especial para ser destacado. E a Botafogo TV passa essa mensagem, que é algo natural. Espero que sirva de inspiração para outros veículos - disse Amanda.

- Aqui estão mulheres que admiro e me inspiro. Sinto orgulho em produzir um programa totalmente feminino. Além da visibilidade à causa, esse conteúdo mostra que as mulheres têm muito a somar na comunicação esportiva, através de seus talentos e visões diferenciadas sobre futebol - completou a produtora Yasmin Costa.

Com a programação, o Botafogo tem como objetivo reforçar a ideia da colaboração entre os profissionais da área sem o mesmo grau de rivalidade e promover o debate sobre espaço. O clube agradeceu aos rivais pela cessão das profissionais, apoio e participação no programa 100% feito por jornalistas mulheres.