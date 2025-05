Vitinho, atacante revelado pelo Botafogo e com passagem marcante pelo Flamengo, está livre no mercado. O Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, anunciou nesta quarta-feira (28) a saída do jogador, que deixa o futebol saudita após três temporadas.

Desde 2022, quando deixou o Flamengo, Vitinho disputou 64 partidas pelo Al-Ettifaq, marcando 13 gols e contribuindo com 10 assistências. Ele também teve uma breve passagem por empréstimo no Al-Shabab, onde atuou em oito jogos.

O jogador de 30 anos está avaliado atualmente em 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,6 milhões na cotação atual de R$ 6,40), de acordo com o site Transfermarkt.

💰 Qual é o salário de Vitinho?

De acordo com dados do site Capology, Vitinho recebia um salário bruto anual de 1,39 milhão de euros no futebol saudita, o equivalente a aproximadamente R$ 8,9 milhões por ano, ou R$ 741 mil por mês.

📊 Vitinho: trajetória e conquistas

Antes de embarcar para a Arábia Saudita, Vitinho teve sua passagem mais marcante pelo Flamengo, onde atuou entre 2017 e 2022. No Rubro-Negro, conquistou 11 títulos, incluindo duas Libertadores (2019 e 2022), dois Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil.

Antes do Flamengo, o atacante também passou por CSKA Moscou e Internacional, construindo uma carreira sólida, embora nem sempre protagonista.

Agora, livre no mercado, Vitinho busca um novo clube para sequência da carreira. Com salário elevado e experiência internacional, surge como uma opção interessante para equipes brasileiras ou estrangeiras que buscam um jogador rodado e polivalente no setor ofensivo.

