Saiba quanto o Botafogo lucrou com a venda de Júnior Santos

O mercado da bola do Botafogo tem esquentado nos últimos dias. Com diversas saídas no elenco, Júnior Santos, foi mais um que deixou o futebol carioca e acertou com o Atlético-MG para defender a equipe mineira em 2025. Apesar de ter pego a diretoria de surpresa, a proposta pelo atacante foi considerada irrecusável.

O jogador não atua mais pelo Glorioso, e deve se apresentar em Minas Gerais nos próximos dias para realizar exames e assinar o contrato, que inclui um aumento de salário. O clube carioca acertou a venda por US$ 8 milhões (cerca R$ 48 milhões na atual cotação), e Júnior Santos assinará contrato por quatro temporadas. Os últimos detalhes estão sendo ajustados para concretizar a compra de 100% dos direitos econômicos que pertencem ao Alvinegro carioca.

Júnior Santos foi comprado pelo Botafogo em 2023, por cerca de US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão), vindo do Fortaleza. Agora, a proposta do Atlético pelo jogador de 31 anos é considerada 40 vezes maior que o valor pago inicialmente pelo Glorioso há dois anos.

Assim, considerando o quanto pagou, o Alvinegro deve ter um lucro de aproximadamente 3.900% com o atacante. Além disso, é um jogador que havia perdido seu espaço na equipe titular nos últimos meses, o que não teria tanto impacto na formação dos 11 iniciais para 2025. Até o momento, apenas Luiz Henrique e Almada são desfalques entre os titulares.

O jogador só foi se firmar na equipe titular no início de 2024, quando caiu nas graças da torcida. Apesar de ter sofrido contusões que o tiraram dos gramados por cerca de cinco meses no ano passado, o atacante terminou 2024 como artilheiro da Libertadores, com 10 gols, e do Botafogo, com 20 gols, além de quatro assistências, em 50 jogos.

