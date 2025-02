Botafogo perde para o Madureira e se complica na reta final do Carioca

O Botafogo foi derrotado pelo Madureira por 2 a 0, neste domingo (9), em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Carioca, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Wagninho e Cauã foram os autores dos gols da partida. O Glorioso volta a campo na próxima quarta-feira (12), em clássico contra o Flamengo, no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília), para se manter na zona de classificação.

Como foi a partida?

Em busca de poupar a equipe titular para o clássico contra o Flamengo durante a semana, o técnico Carlos Leiria decidiu poupar o time titular para enfrentar o Madureira nesta tarde em Cariacica. Com um campo seco e um time pouco entrosado, o Botafogo até começou com volume e posse de bola, e parecia controlar a partida nos primeiros minutos do primeiro tempo. Mas, aos 29 minutos, Wallace recebeu de Jefferson, em contra-ataque, e cruzou para Wagninho cabecear para o fundo do gol de Léo Linck. O lance foi revisado pelo VAR e confirmado.

Na segunda etapa, o jogo foi mais do mesmo. A equipe de Carlos Leiria foi trocando passes para encontrar espaços, mas o Madureira fez uma partida tecnicamente exemplar, anulando as principais tentativas do Glorioso de igualar o placar. No decorrer da partida, alguns titulares saíram do banco para tentar melhorar a ofensiva alvinegra, como Matheus Martins e Igor Jesus. Apesar de uma melhora na presença de área e chances empilahas, quem levou a melhor foi Tricolor Suburbano que aproveitou os contra-ataques e amplicou o placar nos minutos finais. Evandro conduziu contra a marcação de Danilo Barbosa, tentou o cruzamento, que encobriu Léo Linck, explodiu no travessão e sobrou para Cauã Coutinho cabecear sozinho na pequena área. Assim, o Madureira se fechou e o Botafogo pressionou até o apito final, mas não conseguiu quebrar a defesa para balançar o gol de Mota. Com o resultado, o Glorioso segue na quarta posição, com 12 pontos, mas pode perder a posição com um empate do Nova Iguaçu ou do Sampaio Corrêa, que encara o Vasco nesta segunda-feira (10).

O que vem por aí?

Agora, o Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (12), em clássico contra o Flamengo, no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília), para se manter no G-4 do estadual.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 2 MADUREIRA

9ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: domingo, 9 de fevereiro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Estadual Kleber José de Andrade, em Cariacica (ES)

🥅 Gol: Wagninho, 29'/1ºT; Cauã, 38'/2ºT

🟨 Cartões amarelos: Jean (Madureira); João Fubá (Madureira); Marlon Freitas (Botafogo)

⚽ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Carlos Leiria)

Léo Linck, Mateo Ponte, Serafim (Matheus Martins), David Ricardo, Alex Telles (Cuiabano), Danilo Barbosa, Patrick de Paula (Kauê), Newton, Yarlen (Vitinho Vaz), Rafael Lobato (Igor Jesus) e Kayke



MADUREIRA (Técnico: Daniel Deri)

Mota, Celsinho, Marcão, Jean Viana, Fubá (Minho), Caio Felipe (Evandro), Coutinho, Wagninho, Marcelo (Rodrigo Lindoso), Jefferson (Geovane Maranhão) e Wallace (Lucas Paraíba)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wallace Rogério Rufino de Lima

🚩 Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Wallace Muller Barros Santos

📺VAR: Grazianni Maciel Rocha

