Botafogo leva chapéu por Rollheiser e torcedores perdem a paciência com John Textor

O mercado da bola do Botafogo esquentou nos últimos dias em relação ao setor ofensivo. Dois nomes surgiram como possíveis reforços para a temporada e com conversas em andamento: Santi Rodríguez e Rollheiser, do Benfica. Porém, neste domingo (9), a negociação pelo argentino seguiu para um outro rumo.

continua após a publicidade

▶️ Entenda qual a expectativa do Botafogo para a janela de transferências

▶️ Santos supera Botafogo e fecha contratação do atacante Rollheiser

O Glorioso estava encaminhado com o jogador e um acerto encaminhado, mas para avanço nas tratativas, era necessário o aval de John Textor, que tinha o desejo de fechar as negociações pessoalmente, após retornar de viagem de negócios em Riade, na Arábia Saudita. A demora nas tratativas deu vantgaem ao Santos, que fechou o negócio.

Com o Peixe atravessando as conversas e fechando com o jogador, os torcedores do Botafogo começaram a questionar o planejamento do empresário norte-americano para acertar com reforços ainda nesta janela de transferências. Além disso, a SAF do Glorioso ainda tem a pendência de um técnico para o clube que já completa dois meses sem um comandante. Veja os comentários:

continua após a publicidade

Apesar do balde de água fria por Rollheiser, o Botafogo ainda tem negociações avançadas pelo atacante uruguaio Santi Rodríguez, que deve ter um desfecho positivo nos próximos dias. Agora, as atenções de Textor viram para acertar a chegada do técnico, que tem Roberto Mancini como principal nome. A expectativa da diretoria é que oito reforços sejam anunciados nesta janela de transferências.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo