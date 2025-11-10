Botafogo perde muitas chances de gol e também de entrar no G-5

O Botafogo perdeu a oportunidade de subir de posição no Campeonato Brasileiro e entrar no G-5, que dá vaga direta na próxima edição da Libertadores. Fora de casa, o Glorioso pecou nas finalizações e ficou no empate sem gols com o Vitória, no último domingo (9), em rodada com resultados que ajudaram.

Com isso, o Glorioso estacionou na sexta colocação, agora com 52 pontos, um atrás do Bahia, que abre a zona de classificação sem necessidade de fases preliminares. A vantagem para o primeiro time fora do G-7, o São Paulo, é de sete pontos.

Botafogo dominante não consegue marcar

O primeiro tempo do duelo com o Vitória mostrou mais um passo de evolução do time comandado por Davide Ancelotti, que, após enfrentar sérios problemas no elenco, conseguiu repetir a escalação inicial que venceu o Vasco por 3 a 0. No Barradão, o Alvinegro foi bem nos primeiros 45 minutos, mas perdeu boas chances e isso fez falta.

Ao menos três grandes chances foram criadas diante de um Vitória desfalcado e desesperado na luta contra o rebaixamento, sendo duas com Correa, que errou passes para Arthur Cabral e Savarino já na entrada da área. Na mais clara delas, o zagueiro Alexander Barboza, já com o goleiro Thiago Couto batido, chutou por cima após desvio na primeira trave.

No recorte decisivo da temporada, não "matar" o jogo acaba pesando. E isso aconteceu. O Vitória, que encontrava dificuldade, cresceu no jogo e equilibrou as ações na segunda etapa, principalmente no encaixe da marcação — ponto alto dos trabalhos de Jair Ventura.

Foi mais uma exibição para descartar qualquer ideia de um time mal postado ou inofensivo. O Botafogo cria através do alto volume de jogo pela características, mas precisa melhorar na conclusão no teço final.

O Botafogo volta a campo apenas no dia 18, após a Data Fifa para jogos da Seleção Brasileira, no Nilton Santos, contra o lanterna Sport. A bola rolará a partir de 20h30 (de Brasília).