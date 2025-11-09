Um dos assuntos que tomaram os bastidores da partida entre Vitória e Botafogo foi a escalação do zagueiro Lucas Halter, que pertence ao Glorioso e está emprestado ao clube baiano. Depois de um imbróglio que perdurou desde a última quarta-feira, quando o camisa 5 foi destaque da vitória contra o Inter, Jair Ventura escalou o atleta neste domingo e gerou revolta do CEO do Alvinegro. Em resposta, o presidente do Leão, Fábio Mota, disse que tentou negociar durante toda a semana.

— O Vitória passou a semana tentando negociar com o Botafogo, passando a semana dizendo que o problema não era pagar R$ 1 milhão. Como o jogador já é do Vitória por já ter atingido a meta do contrato, isso nos obriga a pagar o Botafogo em abril. O Vitória queria abater o valor da multa na compra do atleta. Halter jogou, não estamos arrenpendidos, para mim foi o melhor em campo — esclareceu Mota em entrevista depois da partida contra o Botafogo.

Antes mesmo da bola rolar no Barradão, o CEO do Botafogo, Thairo Arruda, escreveu a seguinte mensagem em uma rede social:

"Importante esclarecer: não houve acordo com o Vitória, que, de forma desrespeitosa escalou o atleta Lucas Halter no jogo de hoje. Nosso departamento jurídico vai executar essa dívida amanhã".

Com 44 jogos nesta temporada e titularidade garantida, o capitão Lucas Halter já bateu a meta de participação em 70% dos jogos do Rubro-Negro, que obriga o clube a comprá-lo do Botafogo.

Halter em ação contra o Botafogo (Foto: Maurí­cia Da Matta/W9 PRESS/GAZETAPRESS)

Vitória acusa Botafogo de não pagar dívidas

Além de Halter, Fábio Mota também trouxe à tona o nome de Elkeson, joia da base rubro-negra no início da década passada, que foi transferido para o Botafogo em 2011. O dirigente afirmou que o Glorioso ainda não pagou os valores devidos em relação à compra do atacante.

— O Vitória é um dos poucos times da Série A que estão com suas contas rigorosamente em dia, não deve nem salário, nem imagem. Muito disso é porque mudamos de liga, fizemos isso na hora certa. […] Sobre Elkeson, são mais de R$ 12 milhões… Atualiza aí a dívida. O Vitória não recebeu um centavo por Elkeson. O Vitória não recebeu nem a porcentagem por ser o clube formador. Vamos tentar nesses três dias um acordo, se não houver, a justiça foi feita para acabar com conflitos. Vamos apresentar nossa tese — completou.