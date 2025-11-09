Satisfeito com o desempenho do time e com a sequência invicta, mas descontente com o placar final. Assim ficou o técnico Davide Ancelotti após o empate sem gols do Botafogo com o Vitória, no Barradão, neste domingo (9). O resultado manteve o time carioca no G-6.

continua após a publicidade

➡️Após empate, Vitinho lamenta chances perdidas pelo Botafogo

— A primeira etapa jogamos bem, com sequência do trabalho que fizemos contra o Vasco, com oportunidades importantes, como Barboza na bola parada. Mas, na segunda etapa, o jogo foi mais travado, com faltas. Eles (Vitória) começaram a acreditar, com uma torcida que ajuda muito o time. Foi um ambiente muito bonito para jogar futebol hoje — disse Davide Ancelotti ao final da partida em Salvador.

— Seguimos com uma boa sequência, sem perder, sem sofrer gols. Claro que queremos ganhar porque a sensação é de que foi uma oportunidade perdida na tabela, mas fico satisfeito com a primeira etapa em que jogamos com continuidade e constância em relação ao último jogo contra o Vasco — acrescentou o técnico.

continua após a publicidade

O empate deste domingo foi o quinto jogo consecutivo do Botafogo sem perder. No período, são três empates e duas vitórias.

Davide Ancelotti define time titular do Botafogo

O empate com o Vitória foi o segundo jogo consecutivo em que Davide Ancelotti escalou o mesmo time, algo raro desde que assumiu o Botafogo. O treinador foi indagado sobre isso, e confirmou que essa tem sido a escalação que tem dado certo.

— Nesse momento, acredito nesse time. Acho que precisavam e mereciam continuidade nesse jogo porque jogaram muito bem contra o Vasco. Então, sim. Neste momento é, sim (a equipe titular). Mas sempre confiando em todo meu elenco, nas trocas, porque os jogadores que entram sempre entram com boa atitude — afirmou Davide Ancelotti.

continua após a publicidade

— Nesse momento acho que o time precisa dessa constância, continuidade. Por isso, como tive oportunidade, eu decidi repetir a escalação.