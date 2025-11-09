Atacante do Vitória valoriza ponto contra o Botafogo: 'Importante'

O Vitória tinha a expectativa de ganhar o segundo jogo seguido no Barradão para abrir ainda mais margem em relação à zona de rebaixamento, mas, ao mesmo tempo, enfrentou o poderoso Botafogo, que briga por vaga direta na fase de grupos da Libertadores. No fim, o empate por 0 a 0 entre Rubro-Negro e Glorioso na tarde deste domingo foi classificado como frustração para uns, e valioso para outros.

De acordo com o atacante Renato Kayzer, o resultado deve ser valorizado pelo Vitória, que briga ponto a ponto contra rivais diretos para fugir do rebaixamento.

— A gente sabia da dificuldade do jogo, mas fizemos um bom jogo, temos que valorizar o ponto. Cada ponto é importante — afirmou o atacante em entrevista ao canal Premiere.

Kayzer, por sinal, começou seu segundo jogo seguido como reserva e só entrou na vaga de Renzo López aos 17 minutos da etapa final. Neste período em que esteve em campo, não criou nenhuma oportunidade clara. Na verdade, as duas equipes tiveram uma tarde de pouca inspiração e quase não ameaçaram as metas de Léo Linck e Thiago Couto.

O cenário para do Vitória

O empate mantém o Rubro-Negro na 16ª posição, com 35 pontos, mas a permanência neste posto vai depender do resultado do Santos, que vem logo atrás, com 33, e enfrenta o Flamengo no Maracanã. O Vitória, por sinal, só volta a campo depois da Data Fifa, quando enfrenta o líder Palmeiras às 19h30 do dia 19 de novembro (horário de Brasília), uma quarta-feira, no Allianz Parque, em jogo da 37ª rodada que foi adiantado devido à final da Libertadores.